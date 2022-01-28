"أسكوت للفنادق" تواصل نموها القياسي في 2021

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة أسكوت لتشغيل الشقق الفندقية المملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند للاستثمار، عن أنها وقعت خلال العام 2021 اتفاقيات لطرح 15,100 وحدة فندقية عبر 72 فندقًا في الأسواق العالمية. ويمثّل العام 2021 العام الخامس على التوالي الذي تحقق فيه أسكوت نموًا قياسيًا عبر فنادقها.

وتدير أسكوت حاليًا 11 فندقًا في أربع دول في منطقة الخليج، بما في ذلك الإمارات والسعودية والبحرين وتركيا. وتدير العلامة فنادق أسكوت بارك بلايس دبي وسيتادينز قرية الثقافة دبي وسيتادينز مترو سنترال دبي في الإمارات.

وعلى الرغم من العوامل التي أثرت على القطاع في العامين الماضيين جرّاء جائحة كورونا (كوفيد-19)، لا تزال الشقق الفندقية المزودة بالخدمات هي المحرّك الأساسي لعجلة أعمال أسكوت، حيث غطت أكثر من 60% من الاتفاقيات الجديدة، فضلًا عن ازدياد عدد الاتفاقيات الموقّعة في العام 2021 لافتتاح فنادق جديدة.

وقد حققت العلامة الفندقية العالمية في مجال الشقق الفندقية الرقم الأعلى على الإطلاق من حيث الفنادق التي افتتحتها في العام 2021، مضيفةً أكثر من 8,200 وحدة فندقية عبر 40 فندقًا في 25 مدينة و10 دول. وتتألف محفظة أسكوت الحالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا من 4,269 وحدة فندقية عبر 32 فندقًا في 14 دولة، مع خطط للتوسع تجري على قدم وساق. كذلك، تسلك المجموعة المسار الصحيح الذي رسمته لتحقيق هدفها الإقليمي المتمثل في إضافة 6,000 وحدة سكنية إلى محفظتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ليصل إجمالي الوحدات الفندقية إلى 10,000 بحلول العام 2025 و160,000 على مستوى العالم بحلول العام 2023.

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