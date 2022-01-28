«يورونيوز»: في دبي.. النجاح يولّد نجاحاً

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت «يورونيوز» أن قصص نجاح الأعمال التجارية في دبي تُعزز النظام البيئي للشركات الناشئة لديها، عبر تشجيع المزيد من الشركات الناشئة وروّاد الأعمال على خوض تجربة العمل التجاري في الإمارة، بالاستفادة مما توفره لهم من بيئة حاضنة.

ونشرت الشبكة الإخبارية الفرنسية، أمس، على موقعها الشبكي تقريراً بعنوان «كيف تُعزز قصص نجاح الأعمال التجارية في دبي نظامها البيئي للشركات الناشئة؟»، لعرض نماذج لقصص نجاح بعض الشركات الناشئة في دبي، مع التركيز على شركتين تحديداً، وهما «كريم» لخدمات النقل الذكي حسب الطلب، عبر تطبيقات الهواتف الذكية، و«كيتوبي» لإدارة المطابخ السحابية. وأكّد التقرير أن النجاح في دبي يوّلد مزيداً من النجاح، ودلّل على ذلك بقصتي نجاح «كيتوبي» و«كريم».

وذكرت «يورونيوز» أن «كيتوبي» تأسست في دبي في يناير 2018، وباتت المنصة الرائدة على مستوى العالم في إدارة المطابخ السحابية، حيث تستخدم التقنية في تعظيم كفاءة ونتائج كافة الجوانب المُتعلقة بعمليات المطابخ في الزمن الفعلي، وأفاد التقرير بأن «كيتوبي» حققت نمواً متسارعاً، حيث يتجاوز عدد شركائها الآن 200 شريك، يمثلون جميعاً علامات تجارية مرموقة، فيما يبلغ عدد موظفيها 3500 موظف، فيما باتت تُدير 80 مطبخاً سحابياً في الدول الأعضاء بمجلس التعاون.

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