1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم، أمس مع تسجيل 259 مبايعة بـ 758.02 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 277.72 مليون درهم و220 مبايعة للشقق والفلل بـ 480.3 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم، في حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بـ 40 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى وتصدرت منطقة الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، بمنطقة أم سقيم الثالثة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بـ 19 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 26 مبايعة بـ 58 مليون درهم تلتها جبل علي الأولى، بتسجيلها 24 مبايعة بـ 17 مليون درهم وسجلت الرهونات 432.98 مليون درهم وشهدت الهبات تسجيل 15 هبة بقيمة 35.31 مليون درهم.

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