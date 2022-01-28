نمو قوي للإمارات في خدمات الجيل الخامس

المصدر: لندن- البيان

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أصدرت رابطة «جي إس إم إيه» تحليلاً يظهر كيف سجلت الإمارات والمنطقة العربية نمواً قوياً في خدمات الجيل الخامس، بعد أن قامت الدول بتوفير طيف الترددات اللازمة للخدمة بشكل وافٍ. وفيما تطمح الكثير من الحكومات حول العالم لتحقيق أهداف القطاع في توفير ترددات النطاق المتوسط في نطاق 2 جيجاهرتز تظهر الدراسة الجديدة كيف حققت الإمارات ودول الخليج العربي تطورات فائقة في خدمات الجيل الخامس جعلت من شبكاتها من الأسرع عالمياً.

التقرير الجديد من رابطة «جي إس إم إيه» بعنوان خارطة الطريق لتوفير ترددات الطيف الراديوي المطلوبة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحلل ويدرس ما قامت به الدول التي قامت بتوفير ترددات الجيل الخامس بشكل بناء، ويعطي التقرير إضاءات على ما تحتاجه الحكومات وواضعو السياسات لتعظيم فعالية إطلاق خدمات الجيل الخامس واستخداماتها. ويقدم التقرير كذلك توصيات مهمة مستندة إلى الممارسات الفضلى العالمية.

وقال جواد جلال عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى رابطة «جي إس إم إيه»: «إن الإمارات وكذلك السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان في الخليج العربي ثبتت مواقعها كرواد لخدمات الجيل الخامس عندما كانت من أوائل من أطلقت شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم. وعليه فإنّ التقرير الجديد سيساعد المنظمين وواضعي السياسات في جميع دول المنطقة لضمان تفعيل خدمات الجيل الخامس بكفاءة عالية. حيث إنّ دولاً مثل الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وتركيا قد بدأت بتحديد الترددات المناسبة للجيل الخامس، بهدف البدء بتشغيل الشبكات في 2023 وما بعده».

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