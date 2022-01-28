«دبي الملاحية» تتيح تسجيل وتجديد رخص الدراجات المائية لعام أو عامين

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سلطة مدينة دبي الملاحية، أنه بدءاً من يناير 2022، أصبح بإمكان الأفراد تسجيل أو تجديد رخصة الدراجة المائية الترفيهية لمدة عام أو عامين، وذلك بعد توفير تأمين للفترة المطلوبة.

وأكد الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن القرار الجديد، يأتي ضمن جهود السلطة نحو توفير حزمة من التسهيلات، بشأن إجراءات التسجيل والتجديد للوسائل البحرية الترفيهية، في سبيل تحقيق أعلى معدلات سعادة ورضا المتعاملين.

وأوضح أن عملية تسجيل أو تجديد رخص الدراجات المائية الترفيهية لمدة عام أو عامين، تخضع لاشتراطات ومتطلبات لمزاولة النشاط، والتي يأتي على رأسها، توفير وثيقة تأمين صالحة خلال الفترة المطلوبة، وذلك حرصاً على حركة وملاحة الدراجات المائية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن والسلامة، التي تقرها سلطة مدينة دبي الملاحية.

وقال: تعمل السلطة على تحديث آليات الترخيص البحري للوسائل الترفيهية بأنواعها من حين لآخر، بهدف تعزيز كفاءة مكونات القطاع البحري، من خلال تطوير الأطر التشريعية المنظمة لمختلف الأنشطة البحرية والرياضات المائية، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية، التي تساعد على توسيع نطاق وجودة الخدمات البحرية، التي تقدمها سلطة مدينة دبي الملاحية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز