400 شركة تقنية عالمية ناشئة في «ستيب 2022» بدبي 23 - 24 فبراير

المصدر: دبي- البيان

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تقام يومي 23 و24 فبراير النسخة العاشرة من مؤتمر «ستيب» المتخصص بريادة الأعمال وتمكين المبدعين والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت.

ويقام الحدث بمشاركة أكثر من 400 شركة تقنية عالمية ناشئة وجدول حافل بورش العمل والجلسات النقاشية التي تتناول موضوعات بارزة ومهمّة تحدث تحولات كبرى في عالم التكنولوجيا والاقتصاد بشكل عام ومنها الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والويب 3 والعملات المشفرة بالإضافة إلى التقنيات المالية.

وتأتي هذه النسخة لتسلط الضوء على إنجازات عقد من ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة بشكل عام ودبي خاصة.

ترسيخ ريادة الأعمال

وقال عمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت: تركز رؤية القيادة الرشيدة على ترسيخ بيئة ريادة الأعمال واستقطاب أفضل العقول من جميع أرجاء العالم لتمكين الابتكار وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال ومصدراً للحلول والابتكار، وشكلت مدينة دبي للانترنت خلال العقدين الماضيين ركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤى والأهداف. ونفخر بمساهمة شركاء أعمالنا بشكل كبير بمسيرة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد. وأضاف: يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع «ستيب» الذي يعزز مكانة منطقتنا عالمياً، ونتطلع لاستضافة أبرز الشركات الناشئة والعقول في الحدث الهام الذي تزداد أهميته هذا العام نظراً لتزامنه مع استضافة دبي معرض إكسبو حيث نتوقع تفاعلاً مع الوفود الدولية وزوار الإمارة من المعنيين بما يضمن توسيع الشراكات والتعاون على نطاق أوسع من أي وقت مضى.

وقال راي ضرغام، الرئيس التنفيذي لـ «ستيب»: يتزامن المؤتمر هذا العام مع معرض إكسبو. ويحتفل بعشر سنوات شهدت تطور المنظومة الرقمية. وكانت شراكتنا مع مدينة دبي للإنترنت مؤثرة في إشراك ودعم رواد الأعمال في المنطقة. نتطلع إلى استضافة كبار الخبراء ومناقشة المستقبل مع مشهد رقمي جديد.

4 مسارات رئيسية

ويركز مؤتمر هذا العام على 4 مسارات رئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا المالية مع التركيز على المدفوعات الرقمية والعملات المشفرة والتجارة الإلكترونية والابتكارات المستقبلية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتنقل والطاقة والحوسبة السحابية والإعلام الرقمي مع الوسائط والتسويق والمحتوى وتقنيات الرعاية الصحية ونمط الحياة.

ويحتفي مؤتمر هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاق «ستيب»، وشهد هذا العقد إنجازات بارزة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، ففي 2017، استحوذت شركة أمازون على "سوق" أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم العربي. ورحبت المنطقة بأول شركة مليارية (يونيكورن) في 2019، عندما استحوذت شركة أوبر على شركة كريم الناشئة التي تتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقراً لها، بقيمة 3.1 مليارات دولار. كما حصلت»كيتوبي«، منصة المطبخ السحابي مؤخراً على حالة يونيكورن في 2021 من خلال تمويل كبير بقيادة سوفت بنك.

مسار البداية

بالشراكة مع حاضنة الأعمال in5 المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والتي انطلقت من مدينة دبي للانترنت عام 2013، تشهد النسخة العاشرة اقامة «مسار البداية» الذي يسلط الضوء على ريادة الأعمال وواقع الشركات الناشئة من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية. وحقّقت حاضنة الأعمال in5 مؤخراً إنجازاً جديداً مؤخراً حيث تجاوز إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة منذ عام 2013 حاجز 1.4 مليار درهم. ووصل عدد الشركات في الحاضنة إلى 500 شركة، ربعها تقودها وتديرها رائدات أعمال.

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