توحيد الجهود الاتحادية والمحلية لدعم مستهدفات «قمة إنفستوبيا للاستثمار»

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، بهدف توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي لدعم مستهدفات «قمة إنفستوبيا للاستثمار»؛ إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسة من «مشاريع الخمسين»، التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، والتي ستعقد في 28 مارس.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الاقتصاد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس الدائرة.

وأكد عبدالله بن طوق أهمية تعزيز أطر التكامل على المستويين الاتحادي والمحلي، لتحقيق المستهدفات الوطنية، وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدفع عملية التنمية الاقتصادية، وتعزيز موقع الإمارات كمنصة عالمية للاستثمار خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، والتي تسهم في تنفيذ مبادرات ومبادئ ومشاريع الخمسين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعد خطوة رئيسية في دعم الجهود المبذولة لتوحيد الفرص الاستثمارية في الدولة، لتحقيق المستهدفات المرجوة من فعاليات قمة إنفستوبيا للاستثمار.

وأوضح معالي بن طوق أن قمة إنفستوبيا تدعم الطموحات الوطنية والبرامج الجاذبة للاستثمار والموقع المؤثر للدولة في خريطة الاستثمارات العالمية، حيث إنها تتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة، خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال مظلة واسعة من القطاعات، التي سيتم توجيه الاستثمارات الجديدة نحوها، وفقاً للتوجهات العالمية الجديدة للاستثمار، حيث ستدفع القمة مسار الاستثمار المستقبلي في الدولة، وفق رؤية جديدة تركز على تقنيات المستقبل وأنشطة الاقتصاد الجديد، والحد من التغير المناخي واعتماد المسؤولية المجتمعية ومعايير الحوكمة، مشيراً إلى أن القمة تدعم أهداف الأجندة الوطنية للاستثمار الداخل والخارج، حيث ستوفر منصة رئيسية لتحفيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، والذي يعد هدفاً استراتيجياً رئيسياً ضمن مستهدفات اقتصاد الخمسين.

وقال محمد الشرفاء الحمادي: يأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن مساعي حكومة أبوظبي في تعزيز ودعم الجهود الاتحادية والمحلية، لتحقيق الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، ودعم مشاريع الخمسين، التي تعتبر أساساً لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز للاستثمارات، خاصةً في القطاعات الجديدة. وأضاف: إن قمة إنفستوبيا منصة مهمة لترسيخ مكانة الدولة واستقطاب الاستثمارات، حيث صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الإمارات ضمن الوجهات الاستثمارية الـ20 الأفضل في العالم، ما يعكس الجهود التي تبذلها الدولة في التنويع الاقتصادي، والاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وتطوير الموارد البشرية. وأكد التزام إمارة أبوظبي بمواصلة توفير الظروف الملائمة لاستقطاب المؤسسات والمستثمرين ورواد الأعمال، مع التركيز على دعم القطاعات الاقتصادية، التي تعتمد على المعرفة والابتكار في العالم.

والقمة إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين»، وتتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2031، وصولاً إلى تريليون درهم بحلول 2051.

تعاون

تتعاون وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في الإعلان عن خطط الاستثمار المستقبلية في الإمارات وإمارة أبوظبي من خلال قمة إنفستوبيا، واستضافة مناقشات وجلسات حوارية في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الجديد، بحضور صناع قرار وممثلين عن مجتمعات الأعمال الإقليمية والعالمية المشاركة في القمة، كما سيتم استعراض المشاريع المختلفة.

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