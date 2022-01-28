4 مليارات مكاسب الأسهم بدعم الأرباح القوية للبنوك

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي حوالي 4 مليارات درهم وسط حالة من التفاؤل مع توالي إعلان البنوك القيادية عن أرباح قياسية وتوزيعات سخية في مؤشر على التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وصعد سوق دبي بنسبة 0.48% ليصل إلى 3188.3 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات والتأمين والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 0.18% ليغلق عند 8733.83 نقطة بدعم رئيسي من أسهم الاستثمار والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.76 مليار درهم، منها 1.5 مليار في أبوظبي و266.9 مليوناً بدبي. وجرى تداول 308 ملايين سهم، موزعة بواقع 212.2 مليوناً في أبوظبي و96.5 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 10420 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.65% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.18% و«الإمارات دبي الوطني» 1.48%، وصعد قطاع العقار 0.23% على وقع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.41%. وزاد قطاع النقل 0.46%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.78% .

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 83.4 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 52.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 44.6 مليوناً. وحقق «بنك الإمارات للاستثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 14.2%، فيما كان «بنك دبي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.08%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 70.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم الاتصالات مع نمو «اتصالات» 1.87% فيما استقر «الياه سات»، وتفاوت أداء أسهم البنوك.

وفي قطاع الاستثمار، نما «ألفا ظبي» 0.08% واستقر «العالمية القابضة» بينما انخفض «ملتيبلاي» 0.6% و«الواحة كابيتال» 1.24% و«إشراق» 0.9%. وتراجع قطاعا العقار والطاقة.

وتصدر «ابوظبي الأول» النشاط بسيولة 336.2 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 306.5 مليونا. وحقق «الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 13.04%، فيما كان «مخازن زي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%، واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 77.7 مليونا، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

اتجهت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 55 مليون درهم، منها 18.4 مليوناً في دبي، و36.58 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 55 مليون درهم، موزعة بواقع 18.4 مليوناً بدبي و36.58 مليوناً في أبوظبي.

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