المصدر: دبي ــ البيان

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● يجتمع مجلس إدارة «سوق دبي المالي»، في 31 يناير الجاري، للنظر في البيانات المالية الموحدة عن العام الماضي، وجدول أعمال، ودعوة الجمعية العمومية السنوية عن العام نفسه.

● وافقت وزارة الاقتصاد على طلب «القدرة القابضة»، بعقد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد، دون الحضور الشخصي، في 22 فبراير، لمناقشة ميزانية الشركة، وقائمة الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

كما تناقش الجمعية مقترح مجلس الإدارة، بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام الماضي، ومناقشة اقتراح عدم منح مجلس الإدارة السابق والحالي، مكافآت عن السنة المالية 2021.

● اشترت «جي إف إتش» المالية، ما يعادل 1.4 مليون سهم من أسهمها في سوق دبي المالي، وبورصة الكويت، لترتفع أسهم الخزينة من 184.4 مليون سهم، إلى 185.8 مليون سهم، ما يعادل 4.92 % من الأسهم الصادرة.

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