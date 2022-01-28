«دي بي ورلد» تنضم إلى مركز «ميرسك» للشحن الخالي من الكربون

المصدر: دبي- البيان

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أكدت «دي بي ورلد»؛ الشركة المتخصصة في مجال حلول سلسلة التوريد العالمية، التزامها بأن تكون أحد الرواد العالميين في مجال الاستدامة عبر إبرام شراكة استراتيجية مع مركز ميرسك ماك كيني مولر للشحن الخالي من الكربون. ويقوم المركز، الذي تأسس في عام 2020 كمنظمة مستقلة غير هادفة للربح، بإجراء بحث وتطوير مكثف لإيجاد طرق عملية لإزالة الكربون في قطاع النقل البحري من خلال العديد من المبادرات العالمية.

وتلتزم «دي بي ورلد»، بصفتها شريكاً، بالتعاون الاستراتيجي طويل الأجل، والمساهمة في تطوير تقنيات وحلول خالية من الكربون لقطاع النقل البحري. وستوفر «دي بي ورلد» للمركز في كوبنهاجن العديد من المتخصصين التابعين لها لتقديم رؤى متكاملة لسلاسل التوريد، وتوفير الدعم اللازم من خلال الحلول الجديدة واختبارها عبر سلسلة القيمة في بيئة حية تفاعلية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد»: تدير «دي بي ورلد» ما نسبته 10% من حركة التجارة العالمية، ونحن متحمسون للعمل جنباً إلى جنب مع المنظمات الرائدة الأخرى الملتزمة بنهج تعاوني لمواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق الوصول إلى اقتصادات خالية من الكربون. وتمثل أعمالنا في مجال الخدمات البحرية، بما في ذلك مجموعة «يونيفيدر» ما يقرب من 75% من بصمتنا الكربونية من خلال أسطول السفن، والعمل مع المركز جزء مهم من تطوير الحلول، حيث نسعى لتحقيق أهدافنا في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2040.

ورحب بو سيروب سيمونسن، الرئيس التنفيذي لمركز ميرسك ماك كيني مولر للشحن الخالي من الكربون، بانضمام «دي بي ورلد» إلى المركز، قائلاً: إزالة الكربون عن قطاع النقل البحري هو تغيير لنظام أعمال بأكمله، ويتطلب سلاسل توريد وهياكل جديدة تماماً. وتقدم «دي بي ورلد» خبرة واسعة وقيِّمة للغاية في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة والبنية التحتية، ولديها فهم عميق للتحديات التي نواجهها، كما تتماشى استجابتهم الاستباقية في التصدي لتغير المناخ، والتركيز القوي على الاستدامة، ونتطلع كثيراً إلى انضمام «دي بي ورلد» ومشاركتها معنا.

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