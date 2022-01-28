منتدى لـ«شراع» حول مستقبل ريادة الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

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استضاف مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، طلاب كلية إيسي لريادة الأعمال التابعة لجامعة نيفارا الإسبانية في منتدى افتراضي نظمه مؤخراً تحت شعار «تأطير مستقبل ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط».

وجاء المنتدى في إطار جهود «شراع» لاستهداف طلاب ريادة الأعمال حول العالم، وإطلاعهم على بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة باعتبارها من أفضل الوجهات الجاذبة للشركات الناشئة في المنطقة، ودور «شراع» في قيادة منظومة ريادة أعمال صممت خصيصاً لمواجهة المتغيرات التي يشهدها العالم.

وتضمن المنتدى جلستين حواريتين، شارك في الأولى نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وحسام ريدان، مدير الاتصالات المؤسسية وتجربة العملاء في العربية للطيران، وأدارت الجلسة لينا حمدان، مديرة الشراكات في مركز «شراع».

وأكدت نجلاء المدفع أن بيئة الأعمال في الشارقة جاذبة للمواهب ورواد الأعمال والمستثمرين حول العالم، وأوضحت أن «شراع» قطع شوطاً كبيراً في دعم الشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال عموماً.

وأشار حسين المحمودي إلى أهمية المشاريع التكنولوجية المستقبلية التي يتم تنفيذها في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، مؤكداً أن حكومة الإمارات تعطي الأولوية للابتكار بوصفه سبيلاً لبناء وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وقال محمد المشرخ: «نجح «استثمر في الشارقة» في جذب استثمارات بقيمة 800 مليون دولار حيث بدأت أكثر من 1800 شركة عملياتها في الإمارة العام الماضي رغم تبعات أزمة كورونا. وأشار إلى أنه يمكن تأسيس الشركة في أقل من 60 دقيقة.

الجلسة الثانية

شارك في الجلسة الثانية للمنتدى إيهاب فكري، الرئيس التنفيذي لشركة «المنتور»، وسرمد الزدجالي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة «مغامر»، وجمانة الدرويش، الشريك المؤسس لشركة «ميد فور يو» العالميّة، وأدار الجلسة ساجيف سريفاستافا، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة «سي إم يو تيك».

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