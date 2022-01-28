مذكرة تفاهم بين «دبي للسلع المتعددة» والمجلس الاقتصادي لموناكو

المصدر: دبي- البيان

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وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، مذكرة تفاهم مع المجلس الاقتصادي لموناكو، الذي يشرف على جميع الأنشطة الاقتصادية في إمارة موناكو. ووقع الاتفاقية في برج الماس بمنطقة أبراج بحيرات الجميرا أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وميشيل دوتا، الرئيس التنفيذي للمجلس الاقتصادي لموناكو.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوسيع العلاقات التجارية بين الطرفين، مع التركيز على أصحاب الثروات المرتفعة والمكاتب العائلية، على اعتبار أن دبي وموناكو تُعدان من الوجهات المفضلة لهاتين الفئتين، حيث يُعتبر مركز دبي للسلع المتعددة الوجهة الرائدة لإنشاء الشركات العالمية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «بعد قانون الإعفاء من الضرائب المباشرة الذي اعتمدته منذ عام 1869، أثبتت موناكو نجاح نهج الحوكمة الذي تتبعه، الأمر الذي أسفر عنه انخفاض الدين العالم إلى مستوى شبه معدوم تقريباً. وكانت موناكو كذلك واحدة من أوائل الدول التي التزمت بالمشاركة في معرض إكسبو، وكذلك من أولى الدول التي انتهت من تصميم جناحها المميز. وتُعد موناكو إحدى الأسواق ذات الأولوية لنا، وفخورون بتوقيع هذه الاتفاقية التي ترتكز على الروابط الاستراتيجية الحالية، وستتيح لنا استكشاف المزيد من الفرص التجارية بين البلدين. وانطلاقاً من سعينا الدؤوب والمتواصل لاستقطاب الشركات والأعمال إلى دبي، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة توسيع شبكته العالمية، والعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة لتعزيز بيئة أعمال مزدهرة في الإمارة».

وقال ميشيل دوتا، الرئيس التنفيذي للمجلس الاقتصادي لموناكو: «توفر الإمارات العديد من الفرص لمجتمع الأعمال في موناكو، ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة شريكاً استراتيجياً رئيساً للتوسع على المستوى العالمي. ستدعم هذه الاتفاقية جهودنا في تحفيز النمو التجاري، مع إتاحة الفرصة أمام مجتمع الأعمال لدينا لدخول أسواق جديدة سريعة النمو. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مركز دبي للسلع المتعددة لتسهيل العمليات التجارية، وزيادة الأنشطة الاقتصادية، ودعم الشركات للنمو في بيئة الأعمال الحيوية التي توفرها دبي».

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