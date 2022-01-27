«جلف كرافت» تفتتح مقراً جديداً في مارينا ميناء راشد

المصدر: دبي – أحمد صديق

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تحتفل شركة «جلف كرافت» هذا العام بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها، وستعمل خلال 2022 على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال صناعة اليخوت والقوارب بخطوة أولى، تتجسد في افتتاح مقرها الجديد في مارينا ميناء راشد.

وسيقدم «مقر عملاء جلف كرافت» تجربة فاخرة مخصصة لقاعدة عملاء الشركة الدوليين، التي تشهد نمواً سريعاً، فهو مصمم للارتقاء بالتجارب الفريدة والحصرية لصناعة اليخوت، ويوفر لزواره تجربة تفاعلية بالكامل كانت في ما مضى تقتصر على مرحلة متأخرة من عملية شراء اليخوت، حيث يمكن أن يتمتع بها المشترون الجادون، وعشاق اليخوت على حد سواء.

وستتيح التجربة للعملاء استكشاف اللمسات النهائية الفاخرة، التي تدخل في صناعة اليخوت، بما فيها الرخام عالي الجودة والسجاد واللمسات الخشبية، إضافة إلى تقديم طلبات شراء جديدة والحصول على الاستشارات الاحترافية بشأن الخدمة والصيانة. وستكون تجربة الواقع الافتراضي متاحة للعملاء الراغبين باستكشاف مجموعة متنوعة من يخوت «جلف كرافت».

سجل حافل

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»: «تزامناً مع احتفالنا بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيس «جلف كرافت» وإرثها الراسخ في قطاع صناعة القوارب واليخوت، نتطلع قدماً لمزيد من النجاحات في المستقبل استناداً لسجلنا الحافل بالإنجازات، فعند إطلاق اليخت الرائد ماجستي 175، نجحنا بتعزيز مكانتنا على الساحة الدولية كرواد في مجال اليخوت المصنوعة من الألياف الزجاجية المركبة، ومع استمرار سعينا لتوسيع حضورنا العالمي بوتيرة متسارعة، ندرك أيضاً ضرورة مواكبة متطلبات السوق الحالية وتلبية تطلعات عملائنا الدوليين عبر منهجيات مختلفة، ولهذا يسعدنا اليوم الإعلان عن هذه التجربة الفاخرة من خلال مقرنا الجديد في ميناء راشد بدبي. وبينما نتطلع نحو المستقبل، سنواصل أيضاً عملنا على الارتقاء بمكانة «جلف كرافت» كشركة مرموقة وقادرة على تصنيع أرقى السفن في العالم».

وتصدّر «جلف كرافت» اليوم 92% من السفن والقوارب، التي يتم تشييدها في حوض بناء السفن التابع لها في أم القيوين إلى جميع أنحاء العالم، ومن المنتظر أن يشكل «مقر عملاء جلف كرافت» نقطة اتصال إضافية لمتعاملي الشركة الحاليين والجدد، ودعم توسعها العالمي المتسارع.

طلب مرتفع

من جهته، قال طلال نصرالله، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كرافت»: «بهدف مواكبة النمو ومعدلات الطلب المرتفعة، التي يشهدها قطاع صناعة القوارب واليخوت، اتخذنا قراراً استراتيجياً بتوسيع عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء راشد، فإمارة دبي تعتبر مركز عالمياً رائداً، ومن المتوقع أن يسهم مقر العملاء الفاخر الجديد بتعزيز موقع علامة «جلف كرافت» التجارية عالمياً من خلال ربطها بالأطراف المعنية الدولية بقطاع اليخوت باعتبارها علامة تجارية تعنى بتقديم تجارب استثنائية وبأدق التفاصيل. وبصفته ميناء دولياً رئيسياً يشهد كثافة مرتفعة في الحركة، ويمتلك موقعاً مثالياً بالقرب من مطار دبي الدولي، يعد ميناء راشد الشريك الأمثل لهذا التوسع، ونتطلع قدماً لتوسيع نطاق هذه التجربة، ونقلها إلى مواقع عالمية أخرى في المستقبل القريب».

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