كهرباء الشارقة تبدأ تأهيل محطة الحمرية للتحلية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة لإعادة تأهيل محطة الحمرية لتحلية المياه التي تعمل بنظام التناضح العكسي لرفع كفاءتها الإنتاجية إلى الطاقة القصوى والتي تبلغ 20 مليون جالون في اليوم لتوفير المياه النقية لمدينة الشارقة ومنطقة الحمرية بتكلفة تتجاوز 29.5 مليون درهم.

وأوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة محطات المياه والتحلية أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للارتقاء بمستوى مشروعات البنية الأساسية لتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة والراحة والاستقرار لجميع سكان إمارة الشارقة من مواطنين ومقيمين.

12 شهراً

وأشار إلى أن الهيئة وقعت عقد اتفاق مع شركة ميتيتو المتخصصة في بناء وتأهيل محطات إنتاج وتحلية المياه وسيتم البدء مباشرة في تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة وسيتم إنجاز المشروع خلال فترة 12 شهراً.

وأوضح الملا أن تأهيل محطة الحمرية لتحلية المياه لتعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى الإجمالية التي تبلغ 20 مليون جالون ستساهم في مواكبة التوسع العمراني في الشارقة وستؤدي لتحسين جودة وعذوبة المياه، وتحسين ضغط المياه على طول المسار بمدينة الشارقة ويأتي ذلك في ظل حرص الهيئة على تعزيز قدرات تحلية المياه وتقليل الاعتماد على الآبار حفاظاً على مخزون المياه الجوفية، مشيراً إلى أن إجمالي إنتاج الهيئة من المياه يصل إلى 110 ملايين جالون يومياً وتعمل الهيئة باستمرار لتعزيز وتقوية الشبكات وتحسين جودة وعذوبة المياه.

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