مهرجان دبي للتسوق يستعد للختام بأكبر تخفيضات نهائية

المصدر: دبي - البيان

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يختتم مهرجان دبي للتسوق فعاليات دورته الـ 27 التي استمرت سبعة أسابيع وقدمت العديد من العروض الترويجية والترفيهية الكبرى والكثير من الجوائز مع أكبر تخفيضات نهائية في عطلة نهاية الأسبوع خلال العام، وذلك من 28 إلى 30 يناير. ويمكن للمتسوقين توفير ما بين 25% إلى 90% من قيمة المنتجات في أكثر من 2000 متجر في جميع أنحاء المدينة وتضم أكثر من 500 علامة تجارية رائدة، في تجربة تسوق مذهلة في المراكز والمحال التجارية.

وخلال أسبوع التخفيضات الكبرى، تستضيف دبي العديد من الحفلات المباشرة لنجوم الغناء، من بينها حفل جيمس بلاند نجم الغناء العالمي الكبير في كوكاكولا أرينا يوم 29 يناير. وفي 30 يناير، يحيي نجم الغناء راشد الماجد ليلة تجمعه بالنجم وليد الشامي في حفل مذهل. ليس هذا فحسب، فهناك أيضاً حفل «سوّاح» بتقنية الهولوغرام المدهش للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ على مسرح الحبتور في لا بيرل.

إنها الفرصة الأخيرة لسكان دبي وزوارها للاستمتاع بالعرض الختامي للألعاب النارية الرائعة في نسخة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق والتي تقام في كل من ذا بوينت وذا بيتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس والتجول في أسواق المهرجان الشهيرة هناك. وكذلك يمكن لرواد المهرجان التوجه إلى منطقة السيف التاريخية الخلابة، حيث سوق المهرجان الذي يضم العديد من تجارب التسوق والتنزه والمأكولات الممتعة. أو فعالية «ذا هب» في الخوانيج لتناول أشهى الأطباق من المطاعم المحلية، وتمضية يوم ممتع في الهواء الطلق مع إيقاعات الدي جي. وتعود سلسلة الأسواق المحلية للسيدات مع معارض المسك هذا الأسبوع في فندق بالازو فيرساتشي في شراكة للمهرجان مع آيكونز لعرض أحدث إبداعات الموضة والأزياء الفاخرة للنساء والأطفال، من مجموعة مختارة بعناية من العلامات التجارية المحلية والإقليمية.

وتنتظر الصغار والكبار تجربة هاري بوتر في مول الإمارات، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية إضافية لجميع أفراد العائلة مع نجوم أدغال مدغشقر في سيتي سنتر مردف.

ولعشاق الرياضة فعالياتهم في المهرجان هذا الأسبوع، في بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية منصة Slync.io والتي تشهد مشاركة نجوم العالم ونجوم كأس رايدر وأبطال الغولف السابقين في هذا الحدث المهم الذي يستضيفه نادي الإمارات للغولف.

وهذا الأسبوع هو الفرصة الأخيرة لتحقيق ربح هائل واقتناص جوائز غير مسبوقة، خلال سحب نيسان على سيارات من مختلف الفئات، وسحوبات إنفينيتي الكبرى، وسحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم، علاوة على سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات وفرص ربح 25 كغم من الذهب هذا الأسبوع، ولدى المتسوقين فرصة لربح 45 ألف درهم في فترة نهاية الأسبوع في مركز الواحة. وجائزة المهرجان الكبرى التي سيتم الإعلان عن صاحبها المحظوظ هذا الأسبوع والذي سيربح شقة في مدينة جميرا ليفينغ. وكذلك سحب مليونير «سكاي ووردز» لربح أميال سكاي ووردز طيران الإمارات، وسحب مليونير SHARE.

وتستمر جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي تهدف إلى الاحتفاء بتجربة مهرجان دبي للتسوق من خلال صنع محتوى رقمي إبداعي. ويشارك صُنّاع المحتوى في الإمارات العربية المتحدة لاختبار مهاراتهم في التصوير بالفيديو والتحرير من خلال إنتاج فيلم قصير حول موضوع «أروع أوقات السنة» ومن ثم نشره عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم باستخدام الهاشتاغ #DSFWONDERS على منصتي إنستغرام وتيك توك لفرصة الفوز بجوائز قدرها 200 ألف درهم.

كل هذا وأكثر من الفعاليات والأنشطة عبر جميع أرجاء دبي، وفرص التسوق الرائعة ضمن أجواء المهرجان خلال ساعاته الأخيرة لهذا الموسم.

وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن سلطات الصحة العامة لمواجهة فيروس (كوفيد19)، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمتسوقين.

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