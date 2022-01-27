احتفالات «نخيل» برأس السنة الصينية تستمر حتى 12 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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دعت «نخيل» للاحتفال بـ«عام النمر» في عدد من وجهات البيع بالتجزئة والمتاجر الشاملة التابعة لها، والتي تقدم مجموعة من العروض الحيّة والأنشطة الثقافية و«غرفة التأمل» على النمط الصيني واللوحات التي ترسمها الألعاب النارية وعروض النافورة.

زوروا «ابن بطوطة مول»، أكبر مركز تجاري في العالم، خلال الفترة الممتدة من 30 يناير الجاري ولغاية 12 فبراير المقبل، واستمتعوا بالأنشطة الترفيهية الحية التي تشمل أداءً مدهشاً لرقصة «الأسد والمظلة» التي تتم تأديتها كل ساعتين في الردهة الصينية، بدءاً من الساعة 4:30 عصراً ولغاية الساعة 8:30 مساءً. لا تفوّتوا فرصة زيارة «غرفة التأمل» التي تم تجديدها أخيراً، والتي تقع في الردهة الهندية، وخوضوا تجربة غامرة لا تُنسى غنية بالأحاسيس والألوان.

من جهته، يطلق «سوق التنين» الذي يُعتبر أكبر مركز تجاري في العالم خارج البرّ الصيني الرئيسي، مجموعة من الأنشطة الترفيهية الاحتفالية اعتباراً من الأول من فبراير المقبل ولغاية السابع منه. وتتميز عروض هذا المركز باللوحات الرائعة التي يقدمها قارعو طبول صينيون و«رقصة التنين» و«رقصة الأسد» و«رقصات المعجبين» و«رقصة الشريط»، بحيث تُقام كل ساعة، من السادسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً. وبالإضافة إلى ذلك، بإمكانكم المشاركة قي نشاط شجرة الأمنيات (Wish Tree)، إذ إنه باستطاعة الزوار تعليق أمنياتهم الخاصة بالمنتجات التي يرغبون بها من Dragonmart.ae، والحصول على فرصة للفوز بها.

أما «ذي بوينت»، فهي أيضاً سوف تشارك بحيوية في الاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة في 30 يناير من خلال عروض النافورة التي أُطلقت أخيراً، على أنغام Xi Qi Yang Yang الشهيرة لفرقة Wynners، حيث تبدأ عند لحظة غروب الشمس وتستمر حتى منتصف الليل، بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية المذهل عند الساعة 9 ليلاً.

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