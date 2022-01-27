القبيسي يفتتح مهرجان «آفاق أوتو فيست الحديريات»

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل، الخميس، فعاليات مهرجان «آفاق أوتو فيست الحديريات»، التي تنظمها «آفاق الإسلامية للتمويل»، الشركة الأولى والرائدة في خدمات التمويل الإسلامي للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويهدف إلى دعم انتعاش سوق تمويل السيارات في الدولة، بمشاركة أشهر وكالات السيارات.

ويقدم المعرض الذي يُقام في جزيرة الحديريات- أبوظبي، ويستمرّ حتى 30 يناير، تجربة رائعة لزواره، بما يتضمنه من مجموعة واسعة من عروض التمويل الحصرية من «آفاق»، بمعدلات ربح بدءاً من 1,75% وتأجيل سداد القسط الأول لفترة تصل حتى 180 يوماً، مع بطاقة «آفاق» الائتمانية مجاناً.

وتوجّه محمد الدوسري، رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل» بالشكر إلى كل من أسهم في تنظيم مهرجان «آفاق أوتو فيست الحديريات»، وأضاف: «إن الشركة ماضية في استراتيجيتها الرامية إلى تقديم عروض ومنتجات تمويل مبتكرة تدعم انتعاش سوق تمويل السيارات في الدولة، لتساعد العملاء على شراء سيارة أحلامهم بنسبة ربح تفضيلية، داعياً العملاء للاستفادة من هذه الفرصة التي تستمرّ حتى 30 يناير، في جزيرة الحديريات- أبوظبي».

وأوضح الدوسري: «سيقوم فريق متخصص بالإجابة عن استفسارات زوّار المهرجان حول مواصفات السيارات وكيفية التمويل وتسهيل إجراءات التمويل بصورة سريعة ومبسطة، بل والحصول على الموافقات اللازمة خلال دقائق فقط».

الجدير ذكره أن «آفاق الإسلامية للتمويل» هي شركة مساهمة خاصة تأسست في العام 2006 كشركة تمويل تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مقرّها الرئيسي في إمارة دبي، وتقدّم مجموعة واسعة من برامج التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديمها خدمات ومنتجات مالية مختلفة، من خلال منافذ الأعمال المتوفرة في الدولة، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة؛ وكانت قد حصلت على المركز الأول في تصنيف «أكثر أماكن العمل سعادة» على مستوى مؤسسات القطاع الخاص للعام الثالث على التوالي، وعلى جائزتي «أفضل برنامج للرعاية الصحية في مكان العمل» و«أفضل برنامج لمشاركة الموظفين» للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى جوائز عديدة تقديراً لدورها الرائد في المنطقة وأدائها، الذي يرقى إلى أعلى المستويات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز