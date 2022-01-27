18.7 % ارتفاعاً في الطلب على الشحن الجوي في 2021

المصدر: جنيف – البيان

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كشفت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) حول أسواق الشحن الجوي العالمية ارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 18.7% خلال عام 2021، قياساً على العام 2020، وأن مستويات الطلب العالمي على الشحن الجوي تجاوزت مستويات ما قبل جائحة كورونا بنسبة ارتفاع 6.9% قياساً على العام 2019.

وسجل الطلب على الشحن ارتفاعاً بنسبة 9.8% خلال شهر ديسمبر 2021، في ثاني أكبر تحسن في الطلب على أساس سنوي منذ بدء رصد البيانات في عام 1990 (خلف معدلات عام 2010 البالغة 20.6%).

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: «شهد قطاع الشحن الجوي أداءً ممتازاً خلال عام 2021، حيث شكّل هذا القطّاع مصدر دخلٍ حيويّ لكثير من شركات الطيران مع استمرار الأداء المتواضع للطلب على رحلات الركاب نتيجة القيود المفروضة على السفر بعد أزمة كوفيد-19. ومع ذلك، أسهمت نقص القوى العاملة والمعوقات الماثلة أمام نظام الخدمات اللوجستية في تفويت العديد من فرص النمو؛ إلا أن الظروف الاقتصادية العامة تشير إلى أداءٍ قويّ في عام 2022».

وأضاف: «شهد ديسمبر تحسّناً في المشاكل التي واجهت سلاسل التوريد، مما ساهم في تسريع نموّ قطاع الشحن بشكل ملموس، إذ استفادت سلاسل التوريد في شهر ديسمبر من تخفيف طبيعيّ في القيود المفروضة عليها مع تناقص أحجام الشحن بعد انتهاء فترة ذروتها بحلول موسم الأعياد، مما سمح بالمعالجة المبكرة لشحنات رأس السنة القمرية تجنّباً للتعارض مع مواعيد الرحلات المخطّطة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. كما ساعدت الطاقة الاستيعابية الإضافية للشحن في تحسين أداء القطاع هذا الشهر مما مكّن شركات الطيران من تلبية الزيادة المتوقعة في مستويات الطلب على السفر بنهاية العام. ويجب على الجهات الحكومية المعنية مراعاة حماية التعافي الاقتصادي فيما يخصّ القيود المفروضة على سلاسل التوريد مع استمرار النقص في الأيدي العاملة ومساحات التخزين».

ونظراً لتأثير أزمة كوفيد-19 الاستثنائي على مقارنات النتائج الشهرية بين عامي 2021 و2020، ترجع جميع المقارنات أدناه إلى عام 2019 ما لم يذكر خلاف ذلك، حيث كانت مستويات الطلب ضمن نطاقها الاعتيادي.

• شهدت مستويات الطلب العالمي، والتي تُقاس بطنّ الشحن لكل كيلومتر، بواقع 6.9% مقارنةً بعام 2019 (7.4% بالنسبة للعمليات العالمية).

• سجلت السعة الإجمالية، والتي تُقاس بطنّ الشحن المتوافر لكل كيلومتر، في عام 2021 تراجعاً بنسبة 10.9% عن معدلها عام 2019 (12.8% بالنسبة للعمليات العالمية)؛ مع بقاء السعة مقيدةً بالعقبات الماثلة أمامها في المراكز الرئيسية.

• شهد القطاع تحسناً خلال شهر ديسمبر حيث ازداد الطلب العالمي بنسبة 8.9% عن معدله عام 2019 (9.4% بالنسبة للعمليات العالمية)، وشكّل هذا التحسن زيادةً هامةً بالمقارنة مع معدل الزيادة السابق من نوفمبر والبالغ 3.9%، كما شكّل التحسن الأفضل منذ شهر أبريل 2021 عندما بلغت نسبته 11.4%؛ بينما تراجعت السعة العالمية بنسبة 4.7% مقارنةً بعام 2019 (%6.5- بالنسبة للعمليات العالمية).

• أدى تراجع السعة المتوفرة إلى زيادة الإيرادات والعائدات التي ساهمت في دعم شركات الطيران وعدد من الخدمات الخاصة برحلات المسافرين الطويلة في مواجهة الانخفاض الحاد في إيرادات المسافرين، نظراً لازدياد الأسعار في ديسمبر 2021 بنسبة 150% مقارنةً بمستوياتها في عام 2019[1].

• تواصل الظروف الاقتصادية دعمها لنمو قطاع الشحن الجوي.

o ارتفع مستوى تجارة السلع العالمية بواقع 7.7% في نوفمبر (عند آخر تحديث للبيانات)، بالمقارنة مع مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19. كما ارتفع معدل الإنتاج الصناعي العالمي بنسبة 4.0% على مدى الفترة ذاتها.

o بقيت نسبة المخزون إلى المبيعات منخفضةً، في خطوة تحمل دلالات إيجابية لقطاع الشحن الجوي، لا سيما وأنّ المُصنّعين يتجهون لاعتماد الشحن الجوي بهدف تلبية مستويات الطلب بأقصى سرعة ممكنة.

o تحسنت القدرة التنافسية من حيث التكلفة في مجال الشحن الجوي بالمقارنة معها في مجال الشحن البحري.

o أسهمت الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 ضمن العديد من الاقتصادات المتقدمة في زيادة مستويات الطلب بشكل كبير على شحنات معدات الوقاية الشخصية، والتي يتم عادةً شحنها جواً.

• وتتمثل مصاعب سلسلة التوريد التي أبطأت من وتيرة النمو في شهر نوفمبر بما يلي:

o يستمر النقص في الأيدي العاملة، والذي يُعزى إلى خضوع الموظفين لتدابير الحجر الصحي وعدم كفاية مساحات التخزين في بعض المطارات وإنجاز الأعمال المتراكمة، في وضع سلاسل التوريد تحت الضغط.

o وصل مؤشر مديري المشتريات العالمي لمواعيد تسليم الموردين في شهر ديسمبر إلى 38، بما يتناسب مع القيم المفضلة في قطاع الشحن الجوي، والتي لا تزيد عن 50، مما يشير إلى إطالة مواعيد التسليم بسبب صعوبات التوريد في ضوء الظروف الحالية.

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