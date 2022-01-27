ملتقى أعمال «عجمان ـ الجزائر» يستعرض فرص الاستثمار وسبل زيادة التبادل التجاري

المصدر: عجمان - (البيان)

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، ملتقى الأعمال «عجمان ـ جمهورية الجزائر»، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل زيادة حجم التبادل التجاري، وإتاحة الفرصة لعقد الشراكات، وتبادل الخبرات بين مجتمع الأعمال والتجار، في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها.

حضر فعاليات الملتقى، في فندق عجمان سراي، خميسي عريف سفير الجزائر لدى الدولة، ومحمد بن خليفة بن سالمين عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسرور الزوهري - النائب الأول لرئيس غرفة الفجيرة، ومصبح المزروعي - عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد لوحايدية المدير العام في وزارة التجارة وترقية الصادرات في الجزائر، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية بغرفة عجمان، وشيخة النعيمي، المدير التنفيذي للعمليات التجارية، منطقة عجمان الحرة.

كما شهد الملتقى مسؤولون من منطقة عجمان الحرة، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومجموعة من التجار وأصحاب الأعمال والمسؤولين بالمنشآت الخاصة في الإمارة.

وأكد محمد بن خليفة بن سالمين، أهمية الملتقى، منصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، وفرصة لزيادة التعاون بين البلدين، وفتح آفاق للشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري.

واستعرض للحضور المقومات والمزايا التي تبرز ديناميكية اقتصاد عجمان، وقال إن «إمارة عجمان، بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تمتاز ببيئة اقتصادية تنافسية، وتمتلك مقومات ومزايا، تُمكن كافة المنشآت من التوسع ونمو الأعمال».

وأكد حرص الإمارة على تعزيز شراكاتها الخارجية، مثمناً العلاقات الاقتصادية المتينة مع الجانب الجزائري الشقيق، مشيراً كذلك إلى حرص غرفة عجمان، على تقديم كافة التسهيلات والمزايا المُمكنة لرجال الأعمال الجزائريين، الراغبين بالاستثمار في عجمان.

واستعرضت توامي منيرة ـ مديرة مركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر، نبذة حول فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي، باعتباره أحد أهم محركات التنمية المستدامة، وأشارت إلى أهمية القطاع الاستراتيجي وتنوعه، بحيث يضم الزراعة والصناعة التحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، وسلطت الضوء على جهود الحكومة في تطوير الإجراءات الإدارية، ومرونة النصوص والتشريعات، بهدف التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما استعرضت ترغيني عبد الحميد مدير التهيئة والمحافظة على العقار السياحي، فرص الاستثمار في القطاع السياحي.

من جانبه، قدم محمد الجناحي استعراضاً حول اقتصاد إمارة عجمان، وجهود الحكومة في توفير بيئة استثمارية تنافسية، تتسم بالمرونة وسرعة إنجاز المعاملات، بالاعتماد على باقة خدمات ذكية وإلكترونية، تتماشى مع توجهات دولة الإمارات، مضيفاً أن إمارة عجمان، تتبوأ مراكز عالمية متقدمة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. وقدم شرحاً للقطاعات الرئيسة باقتصاد الإمارة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والعقارات والبناء والتشييد، وتناول جهود حكومة الإمارة، بالتركيز على قطاعي الصحة والتعليم.

وقدمت شيخة النعيمي، المدير التنفيذي للعمليات التجارية، منطقة عجمان الحرة، نبذة عن المنطقة، مؤكدة نمو القطاع الصناعي في المنطقة، في ظل اهتمام المستثمرين الجدد بالقطاع.

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