100 مشارك بورشة لغرفة الفجيرة حول «القيادة الإيجابية»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ورشة بعنوان «القيادة الإيجابية» عبر تقنية التواصل المرئي، بمشاركة ما يقارب 100 من أصحاب ورواد الأعمال والعاملين في الشركات بالقطاعين العام والخاص.

حاضر خلال الورشة المحاضر ناصر التميمي، حيث تناول بالتفصيل إطار ومفاهيم القيادة الإيجابية في الأوقات غير المستقرة، وأنماط القيادة الإيجابية والعوامل المؤثرة فيها، ومفهوم الإدارة في الأوقات غير المستقرة في بيئة العمل، ومتطلبات القيادة الإيجابية في الأوقات غير المستقرة والمقومات السلوكية والتنظيمية اللازمة للتعامل مع المستجدات الجديدة وغيرها من المحاور.

واستهدفت الورشة تعزيز مفهوم القيادة الإيجابية في أوساط أصحاب ورواد الأعمال والعاملين بالمؤسسات والشركات بالقطاعين العام والخاص، بما يعود بالنفع عليهم بما يسهم في تطوير مهامهم الوظيفية وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف والرؤى التي تسعى الغرفة لتحقيقها عبر هذه الورش.

وأكد سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة، المساهمة الفعّالة للقيادة الإيجابية في خفض معدلات التوتر خصوصاً في بيئات العمل، وأشار إلى أنها تساعد الإنسان على الشعور بالطاقة والحماس لإتمام المهام التي يكلف بها، موضحاً أنها تحفز العقل على أن يقوم بالعمل بشكل فعّال، وتزيد طاقة الإنسان للعمل وتجعله متأهّباً على الدوام لإنجاز المهام حتى الإضافية أو الصعبة منها. كذلك فإنها تجعله أكثر تنبهاً ما يعني زيادة في الإنتاجية، وتساعده على تحسين تركيزه خلال أداء المهام خصوصاً في الأوقات غير المستقرة.

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