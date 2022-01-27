494 مليار درهم حجم تداولات "الدولية للأوراق المالية" خلال 2021

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ حجم تداولات الشركة الدولية للأوراق المالية المتخصصة في الأسهم والمشتقات والتابعة للشركة العالمية القابضة 494 مليار درهم خلال عام 2021 لتستحوذ على حصة سوقية نسبتها 56.3 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة في الإمارات فيما تخدم الشركة أكثر من 5,800 عميل محليا وإقليميا ودوليا.

ولعبت الشركة خلال عام 2021 دورا مهما في إدراج العديد من المؤسسات في الاكتتاب العام مثل شركة أدنوك للحفر بقيمة 4.0 مليار درهم، و2.9 مليار درهم للاكتتاب العام الأولي لشركة Fertiglobe.. كما قامت الشركة بالعمل على الإدراج الخاص للعديد من الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها برأسمال سوقي يزيد عن 280 مليار درهم.

و قال أيمن حامد الرئيس التنفيذي للشركة لدولية للأوراق المالية إن المكانة الرائدة في مجال الأوراق المالية للشركة الدولية وحصتها السوقية الفائقة ما هي إلا انعكاس لثقة العديد من العملاء ورضاهم عن أدوات التداول لدينا ومجموعة واسعة من المواد البحثية والتعليمية بما يتيح تمكين نمو رؤوس أموال المستثمرين.

وأصبحت الدولية للأوراق المالية خلال شهر ديسمبر الماضي أول شركة وساطة في سوق الإمارات العربية المتحدة يتم تحويلها بالكامل إلى نظام الشغيل السحابي وهي خطوة تعمل تسمح للشركات بالتغلب على نفقات الشراء وتعقيداته بالإضافة إلى إدارة البنية التحتية وتنفيذها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز