وجهة المقرات الرئيسية والإقليمية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أفاد تقرير منصة «ماغنت» بأنّ دولة الإمارات مثلت الوجهة المفضلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لانتقال المقرات الرئيسية والإقليمية للشركات الناشئة إليها.

مشيراً إلى أن من أبرز هذه العمليات التي شهدتها أسواق الدولة في العام الماضي انتقال شركة «أنغامي Anghami» اللبنانية للبث الموسيقي عبر المنصات الرقمية إلى سوق أبوظبي العالمي، وشركة «سويفل Swvl» المصرية لحلول النقل الجماعي التحويلية التي تمركزت في دبي، و«سترايب Stripe» الأمريكية التي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، والتي اختارت دبي كنقطة انطلاق لتوسعها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة «وي ورك WeWork» الأمريكية لحلول العقارات التجارية ومساحات العمل المكتبية، والتي تمارس أنشطتها اليوم في كل من أبوظبي ودبي.

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