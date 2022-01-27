اتفاق بين شروق وماريوت للحصول على امتياز «أوتوغراف كوليكشن»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) توقيع اتفاقية امتياز مع شركة «ماريوت الدولية»، لافتتاح فندقين تابعين لعلامة «أوتوجراف كوليكشن» في مدينتي خورفكان وكلباء بالمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى الإمارة.

ووقع الاتفاقية أمس في «بيت الحكمة» بالشارقة، مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسانديب واليا، رئيس قسم العمليات في الشرق الأوسط بـ«ماريوت الدولية».

وتعمل «شروق» على تطوير الفندقين اللذين ستديرهما مجموعة «أوتوجراف كوليكشن» في خورفكان وكلباء، حيث يعد فندق خورفكان من فئة 5 نجوم، ويتم تطويره على مساحة 38 ألف قدم مربع مقابل ميناء خورفكان، لتلبية احتياجات العائلات وعشاق المغامرات. ويتضمن المشروع 75 وحدة فاخرة تشمل 62 غرفة منفردة و5 غرف مزدوجة و8 أجنحة فاخرة، وحديقة مائية هي الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية، ونادياً لليخوت، ووحدات سكنية.

والفندق الثاني 5 نجوم بمدينة كلباء على مساحة 60 ألف قدم مربع، ويتضمن 80 وحدة موزعة على 64 غرفة مفردة، و10 غرف مزدوجة، و5 شقق فندقية بـ3 غرف، وشقة فندقية 4 غرف.

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