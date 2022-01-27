«الفجيرة الوطنية للتأمين» تتوسع بافتتاح مكاتب جديدة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين أن شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، تتوسع في شبكة خدماتها التأمينية، بعد مرور 45 عاماً على تأسيسها، وتعمل في الوقت الراهن من خلال 33 مكتباً ونقطة بيع في جميع أنحاء الإمارات.

ولفت إلى أن الشركة افتتحت أخيراً عددا من المكاتب بمراكز تسجيل لفحص وتسجيل المركبات منها منطقة أبو شغارة في الشارقة ومكتبان في الورسان والبرشاء بدبي، ومكتب في الفجيرة، إضافة إلى افتتاحات بمراكز واصل منها مكتب في الجداف وند الحمر وأربيان سينتر، وافتتاح فرع بخورفكان. يأتي ذلك في إطار خطة التوسع المستقبلية للشركة عبر زيادة عدد فروعها ومكاتبها، على أن تشمل كل المناطق الجغرافية في الدولة.

توطين

وأكد المعلولي أن الشركة تهتم بعملية التوطين، حيث تسعى بشكل مدروس إلى استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها، حيث تسعى الشركة لرفع نسبة التوطين لديها إيماناً من حرصها على توفير بيئة عمل جاذبة ومبدعة لكوادرها لمواكبة متطلبات سوق التأمين الإماراتي، والمحافظة على سياسة التوطين، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة والقيادة الرشيدة القائمة على استشراف المستقبل وترسيخ الابتكار باعتباره نهجاً للعمل الحكومي، وحققت شركة الفجيرة للتأمين زيادة في عدد كوادرها الوطنية، وبلغ عددهم أكثر من 35 موظفاً مواطناً تنوعت مؤهلاتهم وخبراتهم، والتي حققت النقاط المطلوبة بالتوطين من قبل هيئة التأمين، كما أن الشركة عضو بلاتيني بنادي شركاء التوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقال إن سوق التأمين في الإمارات يحتل موقعاً قيادياً على مستوى المنطقة، وأحدثت السياسات الحكومية المتتالية نقلة نوعية ومتطورة، وخصوصاً من الناحية التشريعية والرقابية.

خدمة المجتمع

قال أنطوان المعلولي إن الشركة أعطت أهمية خاصة لخدمة المجتمع والمشاركة في العمل العام، علاوة على دورها في أن تكون أكثر قدرة وخبرة على الأخذ بالمبادرات الناجحة للتسامح، في دولة الإمارات، وانطلاقاً من هذا الدور فقد حصلت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، على جائزة الشركة المتميزة في المسؤولية الاجتماعية وجائزة التميز في التسامح للعام 2020.

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