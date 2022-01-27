غرفة الفجيرة: تفعيل نشاط مركز التوفيق والتحكيم التجاري

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، عن أن الغرفة شرعت في تفعيل نشاط مركز الفجيرة للتوفيق والتحكيم التجاري، وذلك بهدف تسخير آلية سهلة وميسرة لإيجاد حلول للنزاعات بين التجار وأصحاب الأعمال، وليكون المركز اختياراً بديلاً للتجار وأصحاب الأعمال عن المحاكم، لتسوية النزاعات وفق أفضل الممارسات المعمول بها محلياً وعالمياً، فضلاً عن دور مراكز التحكيم في تخفيف العبء عن كاهل القضاء في الدولة.

وقال الهنداسي إن المركز يلبي متطلبات التجارة المحلية والدولية ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة الفجيرة، ويقوم على حل النزاعات التجارية والاستثمارية، وفقاً لبنود التوفيق والتحكيم برضا أطرافها، للدفع بالعملية التنموية في الإمارة إلى الأفضل، ومساعدة القضاء للتخفيف من تدفق ملفات القضايا الخاصة بالشؤون التجارية إليها. وأكد أن المركز يهدف ضمن إطار مهامه إلى نشر الوعي الخاص بالتوفيق والتحكيم وأهميته ومزاياه المختلفة، في أوساط المحامين والقانونيين وأصحاب الأعمال والأسرة التجارية.

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