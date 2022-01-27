أحمد بن سعيد ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين بالعالم

المصدر: دبي - سيد صالح

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نال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، المركز الــ 34 على قائمة الرؤساء التنفيذيين الأكثر شهرة وسمعة على مستوى العالم، وفقاً لنتائج مؤشر «أفضل المسؤولين عن العلامات التجارية في العالم، 2022»، الصادر أمس.

ونال سموه 74.2 درجة على هذا المؤشر، الذي يُصنف أفضل 250 رئيساً تنفيذياً لشركة على مستوى العالم في 2022، وذلك استناداً إلى رصيد من النقاط، يحصل عليها كل رئيس تنفيذي. وكانت «براند فاينانس»، قد أصدرت هذا التصنيف، ضمن تصنيفها السنوي «أفضل 500 شركة على مستوى العالم»، لعام 2022.

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