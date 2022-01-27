%90 تخفيضات ختام مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق مع اختتام النسخة الناجحة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق خلال نهاية هذا الأسبوع، الاحتفالات الختامية مع أفضل الصفقات وأروع الفعاليات العائلية والعروض الترويجية الرائعة! ففي الفترة من الجمعة 28 إلى الأحد 30 يناير ستكون التخفيضات الكبرى على نحو 500 علامة تجارية تعرض مجموعة كبيرة من منتجاتها في أكثر من 2000 متجر في جميع أنحاء دبي. وسوف تشجع التخفيضات المتسوقين على إعادة اكتشاف الصفقات والعروض الترويجية والفعاليات والأنشطة العديدة، مع تخفيضات تبدأ من 25% إلى 90% على العديد من المنتجات من الأزياء العصرية ومنتجات الحياة العصرية والإلكترونيات والمنتجات المنزلية.

ويستمر مهرجان دبي للتسوق في إسعاد جمهوره حتى نهاية يوم 30 يناير 2022، ليكون الطريقة المثالية للاستمتاع بفصل الشتاء وأجوائه الرائعة في دبي، من خلال تجارب ترضي الجميع، ولم يسبق لها مثيل. وبانتظار المقيمين في دبي وزوّارها أجواء تسوّق مذهلة توفّرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية.

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