دبي تحافظ على مكانتها أكبر مركز للنقل الجوي

المصدر: دبي- بشار باغ

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حافظت دبي خلال يناير الجاري على ترتيبها كأكبر مركز للنقل الجوي الدولي في العالم، حيث استحوذت على 4 من أكثر 10 مسارات طيران دولية ازدحاماً، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي».

واحتفظت دبي بالمرتبة الأولى عالمياً عبر خط الطيران دبي - الرياض، الذي سجل 289.4 ألف مقعد، يليه مسار الرحلات بين دبي ولندن هيثرو من خلال 247.1 ألف مقعد، وهو الثالث عالمياً بين أكثر مسارات الطياران الدولية، بالإضافة إلى خط دبي- جدة الذي يحتل المرتبة الرابعة بـ 217.8 ألف مقعد، فضلاً عن مسار الرحلات السابع عالمياً بين دبي والبحرين بـ 168 ألف مقعد.

وعلى صعيد تصنيفات المنطقة، استحوذت دبي على 7 من أكبر 10 مسارات طيران، من خلال رحلات دبي مع كل من البحرين والقاهرة والكويت وكراتشي والرياض وجدة ولندن هيثرو والرياض.

كما استحوذت الإمارات على 3 من أكبر 20 مساراً دولية للرحلات الجوية بين الدول في العالم، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي».

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