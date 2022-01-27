أسواق الأسهم تحافظ على مكاسبها تفاؤلاً بنتائج البنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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حافظت أسواق الأسهم المحلية على نسق الصعود في ختام جلسة أمس وسط تفاؤل المستثمرين بالنتائج السنوية القوية والتوزيعات المقترحة للبنوك المدرجة بقيادة «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، في الوقت الذي ضخت فيه المؤسسات نحو 84 مليون درهم كمحصلة شراء.

وربح سوق دبي المالي نحو 1.02 مليار درهم بعد صعود مؤشره العام بنسبة 0.49% ليغلق عند 3172.82 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والخدمات والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.05% ليصل إلى 8718.23 نقطة بدعم رئيسي من أسهم البنوك.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.27% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.55% بعد زيادة أرباحه السنوية 39%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» بعد الإعلان عن ارتفاع الأرباح السنوية ومقترح بزيادة التوزيعات إلى 50 فلساً للسهم. وصعد قطاع العقار 1.26% .

وارتفع قطاع الاستثمار 0.9%. وانخفض قطاع النقل 0.71%. وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط جاذباً 61.6 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 57.8 مليونا. وحقق «الأغذية المتحدة» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.44%.

سوق أبوظبي

وعزز تماسك سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك. وتفاوت أداء قطاع الاتصالات. وفي قطاع الطاقة استقر «أدنوك للتوزيع» و«دانة غاز» فيما ارتفع «أدنوك للحفر» 1.2% وانخفض «طاقة» 2.36%. وتراجع قطاع الاستثمار مع هبوط «العالمية القابضة» 0.65% و«ألفا ظبي» 0.79% و«الواحة كابيتال» 1.23% و«ملتيبلاي» 1.78%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 356.8 مليون درهم، وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 7.63%، فيما كان «مجموعة أرام» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، منها 1.46 مليار في أبوظبي و234.4 مليوناً في دبي، وجرى تداول 286.6 مليون سهم، موزعة بواقع 202 مليون في أبوظبي و84.64 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 9821 صفقة.

إفصاحات

● ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «القدرة القابضة» إلى 202 مليون درهم في 2021، مقابل 182 مليوناً في 2020. وزاد إجمالي أصول الشركة من 7.5 مليارات إلى 12.6 مليار درهم نتيجة الاستحواذ على شركة «الطموح للاستثمارات».

● كشفت النتائج الأولية لشركة «المستثمر الوطني» عن تحولها إلى الربحية بعد تحقيق 31.4 مليون درهم أرباحاً عن 2021، مقابل خسائر بقيمة 7.08 ملايين درهم في 2020، وارتفعت الإيرادات من 4.4 ملايين درهم إلى 43.9 مليون درهم.

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