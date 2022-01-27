«ايديانومكس»: منشأة لصناعة الشاحنات الصغيرة الكهربائية بالإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد مسؤولون في شركة «ايديانومكس» عزم الشركة العالمية بدأ الاستثمار في الإمارات وافتتاح منشأة لصناعة وتجميع شاحنات النقل الصغيرة الكهربائية في الإمارات لتكون الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك خلال النصف الثاني من 2023.



وشدد المسؤولون في المجموعة العاملة بقطاع حلول التنقل الكهربائي المتكاملة التزام «ايديانومكس» بالاستثمار في الإمارات ودعم مشاريع الاستدامة ومستقبل التنقل الكهربائي التجاري في المنطقة، موضحين أن الشركة تستهدف صناعة وتجميع من 7 - 10 آلاف شاحنة سنوياً وذلك على مراحل تتضمن التدريب والتجميع تستمر لعامين تقريباً.



جاء ذلك خلال أول جلسة حوارية لشركة «ايديانومكس» في الشرق الأوسط، والتي عقدت أمس بدبي لمناقشة التوجه المستقبلي لاعتماد المركبات الكهربائية للاستخدامات المدنية والتجارية في المنطقة، وشهدت الفعالية التي عُقدت في فندق فور سيزونز بمركز دبي المالي العالمي، جلسات حوارية نظمتها ايديانومكس، تناول المتحاورون خلالها العديد من القضايا، وفي مقدمتها التركيز على الاستدامة عبر دفع عجلة اعتماد حلول التنقل الكهربائي وتكنولوجيا الشحن اللاسلكي.



وقال ألفريد بور، الرئيس التنفيذي لشركة ايديانومكس: «يعتمد مستقبل النقل المدني والتجاري بشكل كبير على المركبات الكهربائية المستدامة، وتمتلك منطقة الشرق الأوسط إمكانات كبيرة لبروز سوق متطورة للتنقل الكهربائي التجاري بسبب ارتفاع الطلب على الحلول الذكية المخصصة لربط المدن المتطورة في المنطقة من جهة، وتركيز الحكومات على تنويع القطاعات الاقتصادية بعيداً عن النفط من جهة أخرى، ويسعدنا الاجتماع مع مستثمرينا لمناقشة الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، إلى جانب شريكتنا في الشرق الأوسط وأفريقيا «أدميرال إينرجي».



وقال توني سكلار نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين في شركة ايديانومكس إن الشركة بلغت استثماراتها مليار دولار العام الماضي في الولايات المتحدة. وأكّد لـ«البيان» عدم اهتمام الشركة بالتوترات الإقليمية، مشيراً إلى عزم الشركة رفع نسبة المستثمرين من المنطقة في الشركة الأمريكية إلى 20% من إجمالي أسهم الشركة المدرجة في بورصة ناسداك العالمية.



وقال ويليام جوزيف نائب الرئيس لشركة أدميرال إينرجي: «في ظل استضافة الإمارات لمؤتمر COP28 في 2023، ستكون أجندة الحياد المناخي والتخلص من الكربون وتعزيز التقنيات ذات الصلة موضوعاً سائداً لمعظم القطاعات في المنطقة، ونحن نتطلع إلى تمكين الاستدامة التي تسمح بتعزيز عمل تلك القطاعات من خلال الشراكات مثل تعاوننا مع ايديانومكس».



وتعد «أدميرال إينرجي» مشروعاً مشتركاً مقره الإمارات بين شركات إماراتية وأمريكية تهدف إلى توفير منظومة شاملة للسيارات الكهربائية بالمنطقة.





«ويف»





أكّد المسؤولون في أدميرال إينرجي أن الشركة ستقوم بتوفير تكنولوجيا الشحن الكهربائي «ويف» WAVE في الإمارات، حيث تم تطوير هذه التكنولوجيا في «سولت ليك سيتي» في ولاية يوتاه الأمريكية في 2011 وتتميز بالسرعة والأمن والشحن عالي الطاقة للبطاريات، الذي يثبت على الأرض ويشحن بطاريات المركبات المتوسطة والكبيرة الحجم، مثل الحافلات، في غضون ثوانٍ ودون اضطرار المركبة للتوقف خصيصاً من أجل إعادة شحن بطارياتها، إذ تتزود بالطاقة خلال توقفها السريع عند محطاتها الدورية أو أثناء أوقات السكون الطبيعية، مع طاقة تتراوح بين 125 و500 كيلوواط وما فوق، وتسمح التكنولوجيا للمركبات المتوسطة والكبيرة بأن تعمل لفترات أطول تغطي خلالها مسافات أكبر دون عمليات توصيل يدوية أو اتصال ميكانيكي.

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