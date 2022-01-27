منظمة الجمارك العالمية: نهج مبتكر للإمارات في التعامل مع تحديات التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت منظمة الجمارك العالمية أن الإمارات تتميز بنهجها المبتكر في التعامل مع تحديات التحول الرقمي التي تواجهها الجهات الجمركية عالمياً، حيث تمكنت الجمارك في الإمارات من تطوير وتعزيز برامجها الرقمية لمواكبة مستهدفات مشاريع الخمسين الرامية إلى تحفيز وتنويع اقتصادها الوطني، كما تُبذل الجهود أيضاً لتعزيز استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في تسهيل التجارة وتحسين الإنتاجية في بيئة العمل.



وقال كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، في كلمة مُسجلة خلال الحفل الافتراضي الذي نظمته جمارك دبي ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الخامس بمناسبة اليوم العالمي للجمارك: من دواعي سروري أن أتوجه إليكم بهذه الكلمة من الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية في بروكسل لأشارككم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، وأغتنم هذه الفرصة لأهنئكم بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، مع التمنيات بالمزيد من التقدم والازدهار لشعب الإمارات.



وأضاف: العام الماضي، نظمنا المؤتمر العالمي للمشغل الاقتصادي المعتمد بالتعاون مع جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك بهدف تعزيز الشراكة بين الجمارك وقطاعات الأعمال من خلال تطبيق معايير منظمة الجمارك العالمية المتعلقة ببرنامج المشغل، وفي ظل جائحة «كوفيد 19»، من الضروري الحفاظ على الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتغلب على التحديات مع استمرارية الاستثمار في التطور التكنولوجي والابتكار.



وأوضح أن المؤتمر حقق نجاحاً باهراً مع ما يقرب من 3650 مشاركاً مسجلاً من 160 إدارة عضو في منظمة الجمارك العالمية، وقد أعربوا جميعاً عن تقديرهم لمساهمة دولة الإمارات في توفير أفكار ورؤى جيدة وتسهيل تبادل أفضل الممارسات في العالم.



وقال: إنني أقدر بشكل خاص مبادرات مثل «داتاثون الفرضة» و«هاكاثون الذكاء الاصطناعي» التي نظمتها جمارك دبي لتشجيع الخبراء والمهنيين على طرح أفكار وابتكارات قائمة على البيانات باستخدام البيانات الجمركية المفتوحة، حيث تتوافق هذه المبادرات مع توصيات وبرامج منظمة الجمارك العالمية وتمثل إجراءات ملموسة لتحسين قدرة الجمارك على استخدام البيانات والتحليل.



واختتم قائلاً: أهنئ قطاع الجمارك في الإمارات على الدعم الذي قدموه لمعرض إكسبو 2020 دبي لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام، حيث قامت الجمارك في الإمارات بتبسيط الإجراءات وقدمت خدمات استثنائية للعارضين وزوار المعرض.



وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: اختارت منظمة الجمارك العالمية عنوان هذا العام «توسيع نطاق التحول الرقمي الجمركي». وتم اختيار هذا الشعار لدعم بيئات وثقافة أنظمة البيانات، خاصة في ظل انتشار الوباء، ووضعت المنظمة نصب أعينها هدفاً لعام 2022 يقضي بالنهوض بالتحول الرقمي الجمركي بناء نموذج تشغيلي ضمن بيئة رقمية بالكامل ترصد البيانات وتستثمرها.



وأضاف: أدركنا مبكراً في جمارك دبي أهمية التحول الرقمي وباتت جمارك دبي نموذجاً رائداً في تقديم خدمات ذكية وأنظمة رقمية تحظى بإشادات واسعة من المؤسسات والجهات الجمركية الإقليمية والعالمية.



وأشار إلى أن جمارك دبي أنجزت 24 مليون معاملة جمركية في 2021، حيث بلغت حصة المعاملات المنجزة منها عبر القنوات الذكية 99.6 %، وهو ما يصب في سعادة المتعاملين لقدرتهم على إنجاز المعاملات الجمركية وتخليص الإجراءات بسرعة وسهولة في أي وقت ومن أي مكان دون الحضور إلى مقار مراكز الخدمة، وسجلت نسبة سعادة المتعاملين 91.8 % وفق نتائج دراسات سعادة متعاملي حكومة دبي 2021. كما نالت الدائرة جائزة النخبة ضمن نتائج الدورة التقييمية الأخيرة لبرنامج دبي للتميز الحكومي.

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