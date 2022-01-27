«نخيل» تطلق «تلال الفرجان»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «نخيل» مشروع «تلال الفرجان» الجديد، الذي يضم 220 فيلا فاخرة مكونة من أربع وخمس غرف نوم، ويتميز بإطلالته على مجمع الفرجان الرئيسي. ويأتي إطلاق المشروع في إطار تلبية الطلب المتواصل على العقارات في دبي، وفي أعقاب الإقبال الكبير والبيع بالكامل لمشروعي «نخيل»، «مروج الفرجان» في مايو و«مروج الفرجان غرب» في سبتمبر من العام 2021.

وتضم كل فيلا والتي تصل مساحتها المبنية إلى 5270 قدماً مربعاً، حديقة خاصة فسيحة مع إمكانية بناء حوض سباحة، وكراج يتسع لما يصل إلى 3 سيارات. ويتضمن الطابق الأرضي الرحب مدخلاً واسعاً، ومطبخاً كبيراً، ومساحات للمعيشة وتناول الطعام، وغرفة للخادمة وأخرى للضيوف مع حمامها الداخلي.

أما الطابق العلوي، فيحتوي على غرفة نوم رئيسية مجهزة بخزانة للملابس، وحمام بخمسة مرافق، وشرفة مظللة مطلة على الحديقة. ويضم الطابق الأول أيضاً غرف النوم البقية مع حمامات داخلية، بالإضافة إلى غرفة عائلية كبيرة وحجرة المؤن وغرفة مكتب. كما تضم بعض مخططات الطوابق إضافات أخرى، مثل البهو وغرفة مخزن ومطبخ ظاهر وغرفة للسائق.

ويمتد مشروع «الفرجان» على مساحة 560 هكتاراً ويقطنه حالياً حوالي 30 ألف نسمة، ويعتبر أحد أكبر المشاريع العمرانية المتعددة الاستخدامات بدبي.

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