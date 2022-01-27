ارتفاع قوي لأرباح «الإمارات الإسلامي» إلى 823 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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ارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي بقوة إلى 823 مليون درهم للعام 2021 على خلفية تحسن الدخل غير الممول والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما يعكس الانتعاش الاقتصادي القوي.



وقال هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن تحقيق مجموعة من النتائج المالية القوية، حيث واصل الإمارات الإسلامي الحفاظ على السيولة الجيدة ونسب رأس المال القوية، مما مكّنه من زيادة تمويلات المتعاملين بنسبة 4%، تماشياً مع تحسن النشاط الاقتصادي.



وأوضح أنه من أحد أبرز الإنجازات التي حققها الإمارات الإسلامي في 2021 تمكّنه من أن يصدر بنجاح صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات. وقد لاقى هذا الإصدار قبولاً كبيراً في مجتمع الاستثمار العالمي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين القوية في بياناتنا المالية وتوقعات النمو، فضلاً عن النظرة المستقبلية الإيجابية لاقتصاد الإمارات.



وقال إننا في المصرف ممتنون لقيادتنا الرشيدة لاستمرار استجابتها السريعة والاستثنائية لمواجهة الوباء العالمي. وكان 2021 عاماً متميزاً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث احتفلت بكل فخر بيوبيلها الذهبي وفتحت أبوابها لاستقبال العالم أجمع بكل أمان وثقة ومسؤولية في معرض إكسبو 2020 دبي لتحقق بذلك نجاحاً فاق التوقعات. يفخر الإمارات الإسلامي بأن يكون الشريك المصرفي الإسلامي الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، لاستعراض القيم الأخلاقية للخدمات المصرفية الإسلامية، أقدم نظام مصرفي في العالم والأكثر تلبية لمتطلبات مجتمعنا المعاصر.



وبصفتنا المصرف الإسلامي المفضل في الإمارات، نواصل دورنا الرئيسي في النهوض بقطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في الإمارات، ولدينا التزام راسخ بدعم وبلورة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي.



وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: أكد الإمارات الإسلامي مجدداً مكانته وحضوره كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات، كما يتضح من خلال أدائنا المالي القوي. وحسّن المصرف نسب رأس المال والسيولة والأداء الائتماني لديه، مما أتاح تحقيق مزيد من النمو في أنشطة تمويلات المتعاملين. وبالتزامن مع زيادة النشاط التجاري في 2021، قمنا بتسريع زخم مبيعاتنا عبر قطاعات البيع للأفراد والأعمال والهيئات والمؤسسات.



وأكد أن تقديم تجربة مصرفية متميزة لمتعاملينا لا يزال يشكل محط اهتمام رئيسي لدينا، وهو في صميم نهج عملنا في الإمارات الإسلامي. ونظراً لاستمرار جائحة «كوفيد 19» بتغيير نمط حياتنا وطريقة مزاولة أعمالنا وتقديم خدماتنا المصرفية، قمنا بإجراء مزيد من التحسينات على حلولنا الرقمية التي ساعدت على زيادة استخدام المتعاملين للخدمات المصرفية الرقمية. وبصفته الشريك المصرفي الإسلامي الرسمي لإكسبو 2020 دبي، كان من دواعي فخر الإمارات الإسلامي إطلاق البطاقة الائتمانية الحصرية والمجّانية مدى الحياة وذات الإصدار المحدود والعلامات التجارية المشتركة ماستركارد وورلد، التي تقدم مكافآت وامتيازات حصرية لتحسين تجربة حامليها من المقيمين في الإمارات أثناء حضور معرض إكسبو 2020 دبي.



وأضاف إننا في المصرف، لا نزال نواصل التركيز على تطوير المواهب الإماراتية المحلية العاملة لدينا، وتمكينها من لعب دور رائد في تشكيل مستقبل القطاع. وقال إننا فخورون بتراثنا الإسلامي، وفي إطار التزامنا بالخدمة المجتمعية، قدمنا مساهمات مالية بأكثر من 51 مليون درهم في عام 2021 من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري دعماً لمجموعة من القضايا الإنسانية في جميع أنحاء دولة الإمارات. وحرصاً على دعم جهود الدولة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين الإماراتيين وأعلى مستوى من الاستقرار الاجتماعي، تعاون «الإمارات الإسلامي» مع صندوق معالجة الديون المتعثرة في الإمارات لإلغاء ديون تزيد على 4 ملايين درهم لعدد 84 من مواطني الدولة المتعثرين.

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