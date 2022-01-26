«البندر روتانا» يرحب بقرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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رحب فندق «البندر روتانا» الفاخر، من فئة الخمس نجوم، وذو الواجهة المائية، بشكل كبير بخطوة حكومة دبي بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد. وقال أيمن عاشور، المدير العام لمجموعة «البندر روتانا وأرجان»: مرة أخرى، تثبت الإمارات أنها دولة مرنة ومتقدمة، تتخذ القرارات في ظل رؤية بعيدة المدى. مما لا شك فيه أن تغيير العطلة الأسبوعية إلى السبت والأحد يحدث توازناً كبيراً في تناسق وتوافق البنوك والأسواق الإماراتية مع الاقتصادات الرئيسية العالمية، كما أن نصف إجازة يوم الجمعة يحدث أثراً كبيراً في تعزيز الرفاهية المجتمعية ويعزز الروابط الأسرية.

وأضاف: سوف يساعد النظام الجديد على تسريع وتيرة السياحة من جميع أنحاء العالم وتسهيل زيارة المقيمين الذين استهدفوا دبي في عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي من شأنه أن يحقق عوائد اقتصادية أكبر ويزيد من نسب الإقبال على الفنادق.

وقال: إننا نوجه الدعوة إلى جميع العائلات والزوجات والأزواج ورجال وسيدات الأعمال للاستمتاع بأروع إطلالة على أفق دبي من خلال فندق «البندر روتانا»، مع الاختيارات الرائعة للأماكن والعروض الترويجية التي لا تُقاوم. ويوفر الفندق لضيوفه تجارب فريدة في انتظارهم.

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