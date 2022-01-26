«المركزي»: أعلى مستوى للطلب على القروض الشخصية في 7 سنوات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن نمو قوي في الطلب على قروض الأفراد والأعمال في الدولة خلال الربع الرابع من العام الماضي، بما يعكس التفاؤل المستمر بشأن التعافي من جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى نمو الطلب على القروض الشخصية لأعلى مستوياته في سبع سنوات.

وأكد المركزي، في استبيان توجهات الائتمان في الربع الرابع 2021، أنّ النمو في الطلب على قروض الأعمال كان عند أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الربع الرابع متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في الربع الثالث، فيما جاء النمو في قروض الأفراد مع تخفيف معايير الائتمان للقروض الشخصية. ولفت إلى أن التوقعات بشأن الطلب على القروض في كل من قطاعي الأعمال والأسر، جنباً إلى جنب مع التغييرات في معايير الائتمان، تعود إلى ظروف ائتمانية مواتية في الربع الأول 2022.

وأوضح أنه بالنسبة للإقراض للشركات الصغيرة، فإن بيانات ديسمبر أظهرت زيادة كبيرة في الطلب على قروض الأعمال، والتي استمرت مدعومة بالنمو القوي في جميع الإمارات، وكان النمو في الطلب على قروض الأعمال واضحاً في جميع فئات القروض، بينما كان أكثر وضوحاً بين الشركات الكبيرة والسكان المحليين والقروض التقليدية، مدفوعاً في الغالب بمبيعات العملاء واستثمارات العملاء في الأصول الثابتة وتوقعات سوق العقارات. وذكر أن معايير الائتمان لقروض الأعمال لم تتغير على نطاق واسع، ولا تزال التوقعات للربع الأول من العام الجاري إيجابية، حيث توقع المشاركون في الاستطلاع زيادة قوية في الطلب على الائتمان على الرغم من التشديد المعتدل لمعايير الائتمان. ولفت إلى أنه بالنسبة لإقراض للأفراد، أظهرت نتائج الاستطلاع رغبة قوية للمستهلكين في الحصول على الائتمان في الربع الرابع مع نمو الطلب على القروض الشخصية عند أعلى مستوياته في سبع سنوات. وانتشر الطلب المتزايد على نطاق واسع عبر جميع فئات القروض، وكان أبرزها الطلب على بطاقات الائتمان الشخصية، وأصحاب المساكن والقروض التقليدية والتمويل الإسلامي.

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