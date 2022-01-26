وزير الزراعة والغابات التركي: سوق الإمارات مهم لترويج منتجاتنا في المنطقة

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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أكد بكر باكدميرلي، وزير الزراعة والغابات التركي، أن الإمارات الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر حليفاً اقتصادياً موثوقاً وسوقاً استراتيجية للسلع والمنتجات التركية تعزز أعمالنا في منطقة الخليج العربي. جاء ذلك خلال مؤتمر أقامته رابطة مصدري منتجات الأغذية التركية مؤخراً في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي.

وحول خططهم للمشاركة في أي فعاليات محلية قادمة في الإمارات قال باكدميرلي نقوم بالكثير من الأعمال والأنشطة الترويجية من تنظيم فعاليات للتعريف بالمنتجات التركية، ولقاء شركاء الصناعة وأصحاب المصلحة التجارية هو أمر مميز وفعال بلا شك، ودعني أقول بأننا مدركون لأهمية سوق الإمارات؛ ولذلك نقوم بما نقوم به من أنشطة وبرامج للتعريف بالمنتجات التركية في الإمارات، وبالتأكيد هذا هو سبب وجودنا في معرض إكسبو2020 دبي أيضاً، حيث تحاول الكثير من الشركات التركية التعريف بمنتجاتها. أنا سعيد بأن أعرف من الزملاء هنا بأنه هناك أكثر من 2000 شركة تركية تعمل في مجال الطعام والأغذية في دولة الإمارات. لا بد وأنك تعرف جودة الطعام التركي في الإمارات؛ هل سمعتم عن نصرت؟ أو بوراك وغيرهما الكثير. وما أود قوله هو أننا خبراء في مجال الأطعمة الشهية، ونريد مشاركة هذه الأطعمة الشهية مع أشقائنا في الإمارات على طاولات كبيرة.

وقال باكدميرلي إن تركيا واحدة من أفضل عشر دول في العالم من حيث إنتاج الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، وهي ناجحة للغاية من حيث قدرتها على الإنتاج. تصل صادرات تركيا إلى معظم دول العالم، فنحن نصدر إلى 200 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جودة المنتجات التركية وتوافرها وشهرتها المستحقة، ومنتجاتنا متنوعة جداً، كما أن السوق التركي من حيث الإنتاج الزراعي ومن حيث معالجة الأغذية هو سوق راسخ للغاية.

وأشار باكدميرلي إلى أن مجال الأغذية والطعام رابط أساسي بين الناس، ودعني أقول إن الطعام وتناول الطعام هو بداية لكثير من الأشياء الجيدة؛ تناول الطعام يعمل على تعزيز الروابط بين الناس والثقافات وأفراد المجتمع لذلك له أهمية كبيرة. ولا ننسى بأن مائدة الطعام تجمعنا ثلاث مرات في اليوم الواحد. عندما تحاول تعريف العالم ببلدك فإن الطعام يمكن أن يكون السفير الأول. لحسن الحظ نحن البشر لدينا خبرات في هذا المجال تعود لعشرات آلاف السنين، كما أن الإنتاج الغذائي في تركيا والمطبخ التركي تاريخي وعريق أيضاً. وعلى الرغم من شهرة المطبخ التركي والمنتجات الغذائية التركية في المنطقة إلا أننا دائماً متحمسون لتقديم المزيد من المعلومات عن منتجاتنا والتعريف بها، لأنه وكما قلت لك دائماً ما يكون الطعام بداية للكثير من الأشياء الجيدة.

وفي وقت سابق، نظمت رابطة مصدري منتجات الأغذية التركية فعالية إعلامية دعت إليها مجموعة من مؤثري منصات التواصل الاجتماعي والإعلاميين والصحفيين كجزء من مساعيها المستمرة لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية للمنتجات الغذائية التركية بين شركاء الصناعة والمستهلكين في الإمارات والمنطقة.

وقدَّم نائب رئيس مجلس إدارة رابطة مصدري المنتجات التركية - المائية والحيوانية، عرضاً تقديمياً للضيوف سلط فيه الضوء على مميزات المنتجات الغذائية التركية وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال التصدير إلى شركاء الصناعة وأصحاب المصلحة التجاريين.

وقال علي كان يمانيلماز نائب رئيس مجلس إدارة رابطة مصدري منتجات الأغذية التركية: «نعمل على تعزيز الروابط التجارية بين تركيا والإمارات وتطوير الأعمال والتعاون بين اللاعبين الرئيسيين في مجال تصدير واستيراد المنتجات الغذائية وضمان الاستدامة في السوق وتعزيز الوعي بمنتجاتنا عالية الجودة لدى سكان دولة الإمارات ودول المنطقة».

وسلطت الفعالية الضوء على تنوع المنتجات التركية وقدم الشيف الشهير أردا تركمان خلالها بعض الأطباق الشهيرة في «المطبخ التركي». وتأتي هذه الأنشطة كجزء من استراتيجية رابطة مصدري المنتجات التركية (المائية والحيوانية)، لتعزيز التجارة الخارجية مع دول الجوار وعبر الحدود الدولية. وبالإضافة إلى دورها في تعزيز التجارة الخارجية، تقدم الرابطة الدعم وخدمات تطوير الجودة للشركاء الإقليميين والأعضاء الدوليين وفقاً لأعلى المعايير الدولية. وتعمل الرابطة عن كثب مع المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص وكذلك الكيانات الوطنية والدولية لضمان الأخلاقيات المهنية والتضامن بين المصدرين وتعزيز الشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة مع الأسواق الاستراتيجية.

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