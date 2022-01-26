منصة «إكسبلورتك» أول سوق رقمية للضيافة والسفر تنطلق في الإمارات 2 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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بدأت الاستعدادات لإطلاق منصة «إكسبلورتك» أول سوق رقمية جديدة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في الثاني من فبراير 2022، تهدف إلى ربط متخصصي ومزودي الخدمات التقنية بصناع القرار التقنيين، وكذلك خدمة العملاء التجاريين في هذين القطاعين المهمين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. حيث ستسمح هذه المنصة لمقدمي الحلول التكنولوجية بعرض منتجاتهم وخدماتهم على المشترين المحتملين في قطاع الضيافة والسفر، كما ستساهم في مساعدة الباحثين عن حلول تقنية مُبتكره تعمل على تحسين أعمالهم، إضافة إلى أنها تُمكنهم من الحصول على مشورة الخبراء المتخصصين حول طرق التعامل مع التحديات المرحلية وتشكيل استراتيجيات طويلة الأجل تُحسن من أداء العمليات التجارية والربحية.

هذا وستُقدم منصة «إكسبلورتك» أول سوق رقمية من نوعها في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا، ثلاث باقات اشتراك مختلفة لمقدمي الحلول التكنولوجية التجارية، لجعلها في متناول جميع أصحاب الأعمال والشركات بمختلف أحجامها وميزانياتها. كما سيتم إطلاق المنصة باللغتين العربية والإنجليزية لضمان وصولها إلى جمهور أوسع، والتي ستكون قيمة مُضافة للشركات التي تبحثُ عن عائد أكبر على الاستثمار في العروض الرقمية الحالية.

تعليقاً على ذلك صرحَ رالف ميليس، الشريك المؤسس لمنصة «إكسبلورتك»: «هدفنا الأساسي هو قيادة حقبة جديدة من التحول الرقمي في قطاع الضيافة والسفر من خلال وضع منصتنا كسوق للانتقال إلى المستقبل، ومن خلال إنشاء مثل هذه المنصة الموحدة، فإننا سنتمكن من تطوير استراتيجية رقمية جديدة للعملاء ومقدمي الخدمات على حدٍ سواء».

حيثُ ستقوم منصة «إكسبلورتك» بالاستفادة من فجوة المعلومات الكبيرة المتواجدة في داخل القطاع الذي يعتمد بشكل متزايد على الاستراتيجيات الرقمية الفعّالة. كما ستسمح المنصة سهلة الاستخدام للشركات بالحصول على أقصى فائدة بأقل مجهود ممكن.

من جانبهِ أضاف أنطوان مدوّر، الشريك المؤسس الآخر لمنصة «إكسبلورتك»: «نسمع كثيراً عن وجود حاجة مُلحة في السوق إلى إنشاء كيان واحد يمكنه أن يعتمد كوسيلة لإيجاد حلول تقنية ذات مصداقية تكون جزءاً من استراتيجية مستمرة ومتسقة لمزودي الحلول التقنية، تعمل على توسيع نطاق التعاون والوصول بشكل أكثر فعالية للجماهير المُستهدفة وصناع القرار».

من الجدير بالذكر أن منصة «إكسبلورتك» ستقوم بإنشاء نوع جديد من الأسواق الرقمية التي ستجمع بين مختلف صناع القرار في مجال الضيافة والسفر، سواءً أكانوا من أصحاب العلامات التجارية الصغيرة أم المجموعات الدولية الكبيرة، في سوق رقمي جديد واحد جاهز لتحويل ودعم قطاع الضيافة والسفر.

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