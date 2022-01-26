«ريبورتاج العقارية» تطور 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم ريبورتاج العقارية، يوماً خاصاً للمبيعات، في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، يوم الأحد الموافق 30 يناير الحالي، ويتضمن الحدث عرضاً خاصاً على كل مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي، يتضمن خصماً بقيمة 10%، مع سداد 10% فقط دفعة مقدمة، و1% شهرياً.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وأشار إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية إلى اهتمام «ريبورتاج» بمواصلة إطلاق العروض الخاصة والجاذبة للمشترين، وتنظيم الفعاليات الخاصة بالمبيعات مع بداية العام الجديد، متوقعاً أن تواصل «ريبورتاج» خلال عام 2022 أداء أعمالها بالزحم ذاته الذي شهده العام الماضي.

وحققت ريبورتاج العقارية، مبيعات تقارب 1.6 مليار درهم خلال عام 2021، مقابل مبيعات بقيمة 812 مليون درهم حققتها الشركة خلال عام 2020، بنمو يصل إلى 100%.

وأوضح سليمان أن أداء الشركة خلال العام 2021 كان متميزاً، وهو ما ظهر في تضاعف مبيعات الشركة، متوقعاً أن تواصل الشركة خلال العام الحالي تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في ظل تحسن النشاط بالسوق العقاري بالإمارات، خصوصاً مع استمرار إطلاق العديد من المبادرات المحفزة للنشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري، وإطلاق مشاريع الخمسين، بالتزامن مع تنظيم إكسبو 2020 دبي.

وأكد سليمان حرص «ريبورتاج العقارية» على إطلاق المزيد من العروض الخاصة للمشترين، مع توفير عروض مرنة للسداد تناسب فئات متنوعة من العملاء.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب «المارية فيستا 2»، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، فضلاً عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي، يجري تطوير مشروع «أليكسيس تاور» بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 755 فيلا.

وفي مصر، أطلقت «ريبورتاج العقارية» أخيراً مشروع «مونتي نابوليوني»، والذي سيقام ويقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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