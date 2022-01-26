"مكتوم بن محمد يعلن تأسيس "إكس كيوب" لتنظيم عمل شركات صناع الأسواق في "دبي المالي

المصدر: وام

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أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن تأسيس شركة "إكس كيوب" /xCube/ لتنظيم وتسهيل عمل شركات صناع الأسواق في سوق دبي المالي ، وذلك كجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسـواق المال والبورصـات في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.

وأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بتعيين عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة شركة "إكس كيوب"؛ فضلاً عن تعيين عارف أميري، وسعيد العور، وهند بنت محمد بن خرباش، وجاك فيسر كأعضاء في مجلس الإدارة.

وتهدف شركة "إكس كيوب" إلى استخدام وتطوير الخوارزميات والتقنيات الحديثة لدعم أنشطة صناعة السوق والتداول عالي الوتيرة للأسهم النقدية والمشتقات المالية المدرجة في الأسواق المالية المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة صندوق "إكس كيوب": "ستعمل الشركة على إدارة صندوق صانع السوق بما يوفر الدعم اللازم للمستثمرين الأفراد والشركات على حد سواء، حيث يلعب صنّاع السوق دوراً محورياً في تحسين فروقات الأسعار والحد من تقلبات الأسواق. ولا شك أن تبني أحدث تقنيات صناعة السوق في الأسواق المحلية سيعزز اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين." ويستهدف صانع السوق تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف والتي يأتي على رأسها تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية في دبي، وجذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وعلاوة على ذلك يرمي الصندوق إلى تبني رؤية واضحة للاستثمار في الأسهم الواعدة وتقليل حدة التقلبات في قيم تداول الأسهم ومؤشرات الأسواق المالية، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق ومنحها دفعة إيجابية نحو تحقيق المزيد من النمو.

ويذكر أن لجنة تطوير أسـواق المال والبورصـات في دبي قد أعلنت نهاية العام الماضي عن خططها الرامية إلى إنشـاء صندوقين كصانع للسوق بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم بهدف تنشـيط عمليات التداول وتحفيز اسـتدامة واسـتقرار السـوق، علاوة على تشـجيع المؤسـسـات الصـغيرة والمتوسـطة وشـركات التقنية المتقدمة في دبي على الإدراج في الأسواق المالية.

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