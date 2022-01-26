120 مشاركاً في اجتماع منظمة «لي كلي دور» في القرية العالمية

المصدر: دبي- «البيان»

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استضافت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، يوم أمس، اجتماعاً لوفد من منظمة «لي كلي دور» Les Clefs d’Or، الرابطة المهنية العالمية لخدمات الاستقبال في الفنادق، حيث شهد يوم 25 يناير مشاركة 120 من كبار العاملين في مجال الخدمات الفندقية، والأعضاء في أرقى منظمة عالمية تُعنى بخدمات الاستقبال في الفنادق، باجتماع خاص استضافته القرية العالمية، وعقب الاجتماع في المنتره الترفيهي الرائد، توجهوا إلى مائدة العشاء التي أقيمت لهذه المناسبة في مطعم نوروز الإيراني، ومن ثم قام المشاركون بجولة للتعرف على مجموعة التجارب المتنوعة التي توفرها القرية العالمية لضيوفها، حيث توجهوا لزيارة الكرنفال والأجنحة المختلفة، كما استمتعوا بمشاهدة العرض المثير «أبطال المرفأ» «Harbour Force»، والذي يعتبر أول عرض مائي من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى العديد من العروض المميزة الأخرى التي توفرها الوجهة.

ومن جهتها قالت جاكي اللنبي، المدير التنفيذي لإدارة التسويق والفعاليات في القرية العالمية: «يتميز أعضاء منظمة»لي كلي دور«Les Clef d’Or بدورهم الأساسي في تحديد المعايير الذهبية لتقييم الخدمات الفندقية. كما يعتبرون من المراجع الأكثر أهمية في الترويج للوجهات، حيث يساهمون على نحو فعال في دفع مسيرة نمو القطاع السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية رائدة. وإنه لمن دواعي سرورنا استضافة كبار موظفي خدمات الفنادق في الدولة في رحاب القرية العالمية لأول مرة على الإطلاق منذ تأسيسها، في مناسبة تعبّر عن تنامي سمعة القرية العالمية بشكل إيجابي لدى السائحين، بالإضافة إلى أهميتها في تعزيز علاقاتنا مع الفنادق في جميع أنحاء الدولة».

أما آبي سام، مدير المنطقة العربية وغرب آسيا في الاتحاد الدولي لموظفي خدمات الفنادق، ورئيس منظمة «لي كلي دور»Les Clef d’Or في دولة الإمارات المتحدة علق من جانبه: «يشرفنا تنظيم اجتماعنا الشهري الأول في القرية العالمية والتي تعتبر وجهة سياحية رائدة في دبي، تشكل ملتقىً للجميع من مختلف أنحاء العالم لمشاركة ثقافاتهم واستعراضها».

تعتبر«لي كلي دور»Les Clefs d’Or (والتي تعني ترجمتها الحرفية: المفاتيح الذهبية) منظمة عالمية مهنية متخصصة في خدمات الاستقبال الفندقية، وتضم مايقارب 4000 عضواً منتشرون في أكثر من 80 دولة و530 وجهة حول العالم. ويمكن التعرف على أعضائها بسهولة من خلال دبوس المفتاحين الذهبيين المتشابكين المعلق على معاطفهم. فهي بكلمات أخرى، أخوية نخبوية، تضم كبار العاملين في مجال الخدمات الفندقية المتواصلين معاً من مختلف أنحاء العالم، والملتزمين بتطوير المستوى المهني القائم على إرساء معايير جديدة تُعنى بتوفير خدمات ممتازة للضيوف. وتتشارك القرية العالمية مع المنظمة رؤيتها الهادفة لتوفير تجارب متميزة للضيوف، حيث سيستمر التعاون بشكل وثيق مع«لي كلي دور» Les Clefs D’Or لتعزيز هذا مستقبلاً.

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