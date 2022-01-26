مصدرو الأغذية الأتراك: الإمارات سوق استراتيجية لتعزيز أعمالنا بمنطقة الخليج العربي

المصدر: دبي ـ البيان

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قال نائب رئيس مجلس إدارة رابطة مصدري منتجات الأغذية التركية علي كان يمانيلماز إن الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر حليفاً تجارياً موثوقاً وسوقاً استراتيجية لتعزيز أعمالنا في منطقة الخليج العربي. جاء ذلك خلال مؤتمر وعشاء عمل نظم في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي.

شهد الحدث حضور وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي. واستقطب العديد من مسؤولي الشركات التجارية وسلاسل محلات السوبر ماركت وتجار التجزئة والمستوردين والمصنعين من الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

وقدَّمَ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة مصدري المنتجات التركية - المائية والحيوانية، عرضاً تقديمياً للضيوف سلط فيه الضوء على مميزات المنتجات الغذائية التركية وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال التصدير إلى شركاء الصناعة وأصحاب المصلحة التجاريين.

وقال يمانيلماز: نعمل على تعزيز الروابط التجارية بين تركيا والإمارات وتطوير الأعمال والتعاون بين اللاعبين الرئيسيين في مجال تصدير واستيراد المنتجات الغذائية وضمان الاستدامة في السوق وتعزيز الوعي بمنتجاتنا عالية الجودة لدى سكان دولة الإمارات ودول المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، نظمت الجمعية فعالية إعلامية دعت إليها مجموعة من مؤثري منصات التواصل الاجتماعي والإعلاميين والصحفيين كجزء من مساعيها المستمرة لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية للمنتجات الغذائية التركية بين شركاء الصناعة والمستهلكين في الإمارات والمنطقة.

وسلطت الفعالية الضوء على تنوع المنتجات التركية وقدم الشيف الشهير أردا تركمان خلالها بعض الأطباق الشهيرة في «المطبخ التركي». وتأتي هذه الأنشطة كجزء من استراتيجية رابطة مصدري المنتجات التركية (المائية والحيوانية)، لتعزيز التجارة الخارجية مع دول الجوار وعبر الحدود الدولية. وبالإضافة إلى دورها في تعزيز التجارة الخارجية، تقدم الرابطة الدعم وخدمات تطوير الجودة للشركاء الإقليميين والأعضاء الدوليين وفقاً لأعلى المعايير الدولية. وتعمل الرابطة عن كثب مع المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص وكذلك الكيانات الوطنية والدولية لضمان الأخلاقيات المهنية والتضامن بين المصدرين وتعزيز الشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة مع الأسواق الاستراتيجية.

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