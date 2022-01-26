غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع البوسنة والهرسك

المصدر: عجمان - «البيان»

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استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً اقتصادياً من البوسنة والهرسك، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك وتنمية التبادل التجاري واستعراض الفرص الاستثمارية وفتح قنوات للتعاون بين مجتمع الأعمال في عجمان ونظيره في البوسنة والهرسك.

ترأس وفد البوسنة والهرسك عدنان ديليك وزير الاقتصاد في كانتون سراييفو، واستقبل الوفد في مقر غرفة عجمان حمد بن راشد النعيمي وسالم بن أحمد النعيمي نائبا رئيس مجلس إدارة الغرفة وعبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية، وضم الوفد ميدينا بيغانوفيك، مدير جناح البوسنة والهرسك في «إكسبو2020 دبي».

وأكد حمد النعيمي حرص غرفة عجمان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إمارة عجمان والبوسنة والهرسك، لاسيما في ظل تنوع المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منهما في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والتعليمية والصحية وغيرها.

وأوضح سالم النعيمي جهود الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة ودورها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص ومناخ أعمال يتسم بالمرونة والديناميكية بهدف مواكبة تطلعات أصحاب الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة الاقتصادية محلياً ودولياً.

وأكد الحضور أهمية عقد اللقاءات المشتركة وتبادل الوفود الاقتصادية والمشاركة في المعارض والفعاليات التي تُنظم بهدف بحث فرص تنمية التبادل التجاري وزيادة الشراكات بين التجار ورجال الأعمال.

من جانبه أشاد عدنان ديليك بتنوع الاقتصاد الإماراتي، وقدم نبذة عن القطاع الاقتصادي في البوسنة والهرسك ومنها القطاع الصناعي ومجال الأغذية وكذلك القطاع الزراعي، والذي يتميز بمحاصيل متنوعة ذات جودة عالية يتم تصديرها للعديد من الأسواق العالمية، الأمر الذي يفتح آفاق للتعاون والشراكة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أهمية تكثيف التعاون المشترك لتنمية التعاون السياحي وخاصة في ظل النمو المطرد الذي يشهده القطاع بين البلدين خلال الفترة السابقة. وأوصى الاجتماع بضرورة تبادل الوفود التجارية والزيارات وعقد اللقاءات المشتركة بين المسؤولين ورجال الأعمال للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية في البلدين بما يزيد حجم التجارة والتعاون الاقتصادي.

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