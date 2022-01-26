«كيناف فينتشر» الماليزية توقّع في دبي مجموعة اتفاقيات لمكافحة الانبعاثات الكربونية

المصدر: دبي- البيان

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قامت شركة كيناف فينتشر جلوبال (KVG) الماليزية، بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم هذا الأسبوع، في فندق سانت ريجيس دبي- النخلة، بمدينة دبي، في إطار عزمها تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، من خلال التوسع في زراعة نبات التيل، ومن خلال المنتجات المشتقة من المحاصيل متعددة الاستخدامات، التي يمكن دمجها في مختلف الصناعات، وشهد مراسم حفل التوقيع، داتوك حاجه زريدة قمر الدين، وزير الصناعات الزراعية والسلع الماليزي.

ووقّعت شركة «كيناف فينتشر جلوبال»، مذكرة تفاهم مع الدكتور محمود البرعي رئيس مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص الإماراتي للمجتمعات المقاومة للكوارث (أرايز ARISE)، التابع لمكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNDRR)، ورئيس المؤتمر العالمي للمرافق (WUC) لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور أزمان أحمد رئيس مجموعة كيناف فينتشر جلوبال، وجازمان شاهار عبد الله الرئيس التنفيذي للمجموعة، وروسمين لاوين رئيس الاتحاد العقاري الدولي (FIABCI)، لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونائب رئيس مؤسسة عقارات إندونيسيا (REI).

وقال جازمان شاهار، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيناف فينتشر جلوبال بهذه المناسبة: «نحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا في تعزيز العيش المُستدام للأجيال الحالية والقادمة، وأعتقد أنه لا بد من وجود نية جادة للسير في الاتجاه الصحيح، من أجل ضمان تحقيق تلك الأهداف المرجوّة. ومن هنا، يُسعدنا أن نكون جزءاً من مساعي الأمم المتحدة في مهمتها المتمثلة في تعزيز مفهوم «الثقافة الخضراء»، المعنية بمراعاة الاعتبارات البيئية، من خلال التوسع في زراعة نبات التيل».

وسوف يعمل هذا التعاون على مساعدة مجموعة كيناف فينتشر جلوبال (KVG)، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، التي وضعتها الأمم المتحدة، كجزء من المبادرة المعنية بالدعوة إلى المجتمع العالمي المستدام، حيث تم اعتماد هذه المبادرة من قبل المجموعة، لتشكيل منصة تعاون، تتماشى مع جوهر الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة الموضوعة من قبل الأمم المتحدة، والذي يشكل فيه التعاون عنصراً رئيساً في تحقيق النتائج المستهدفة.

وقال الدكتور محمود البرعي: «يسعى عالمنا حالياً، للبحث عن حلول مستدامة لجميع المشكلات الراهنة. وبالتالي، فإن المبادرة التي أطلقتها مجموعة كيناف فينتشر جلوبال (KVG)، في الترويج لتلك الحلول المستدامة، ينبغي النظر إليها بجدية من قبل الأطراف ذات الصلة، لا سيما عندما تنطوي الجهود المبذولة على تنمية وتطوير للقطاعات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن النهوض بالتكنولوجيا».

هذا، وقد قامت أيضاً كيناف فينتشر جلوبال، بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط التنموي الوطني الإندونيسية (بابيناس)، للتوسع في زراعة نبات التيل، وذلك بحضور كلٍّ من الرئيس التنفيذي لمجموعة كيناف فينتشر جلوبال (KVG)، جازمان شاهار عبد الله، ورئيس مجموعة كيناف فينتشر جلوبال، أزمان أحمد، ووزير التخطيط التنموي الوطني (بابيناس) بجمهورية إندونيسيا، الدكتور سوهارسو مونوارفا، بالإضافة إلى حسين باجيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد رضوان شاه سعيدي أونغسي مدير مركز الترويج للاستثمار في إندونيسيا (BKPM)، التابع لسفارة جمهورية إندونيسيا في دولة الإمارات، هذا كما شهد مراسم حفل التوقيع، داتوك حاجه زريدة قمر الدين وزير الصناعات الزراعية والسلع الماليزي.

وفي إطار هذا التعاون، سيعمل الطرفان معاً، على التوسُّع في قطاع صناعات التيل، بالإضافة إلى زيادة المعروض من التيل، في محاولة لسد الفجوة بين العرض والطلب، حيث يهدف التوسع في إنتاج التيل، إلى التعجيل باستغلال فرص التقدم التكنولوجي في هذا القطاع. وبخلاف مضاعفة إنتاج التيل، يهدف هذا التعاون أيضاً إلى إبراز أهمية زراعة التيل، وجعلها في نفس قوة وتأثير الثورة الصناعية على المستوى العالمي.

ومن ثم، فإن تطبيق الميْكنة واستخدام الآلات، سيكون له الأولوية في جميع عمليات الإنتاج. وفي هذا الإطار، أضاف السيد/ جازمان شاهار، قائلاً: «نحن مصممون في مجموعة كيناف فينتشر جلوبال، على تطوير صناعة التيل على المستوى المحلي والدولي، حيث يتطور العالم بخطى متسارعة، وتصبح الأمور أكثر تنافسية كل يوم. وبالتالي، أعتقد أنه يجب علينا أن نكون مجهّزين بمهارات متعددة المهام، للبقاء على صلة وثيقة بجميع الصناعات. ومع تصدر المجموعة لموقع الريادة في مجال صناعات التيل بالقطاع الخاص بماليزيا، فإننا نهدف في الوقت ذاته، إلى دعم التقدم التكنولوجي، من خلال ممارستنا الزراعية المستحدثة».

وعلى جانب آخر، قامت كيناف فينتشر جلوبال، بالتوقيع أيضاً على مذكرات تفاهم مع ثلاث جامعات دولية، وهي جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة، وجامعة بانغور بالمملكة المتحدة، وجامعة إيست ويستفاليا-ليبي «أوه.دبليو إل.» للعلوم والفنون التطبيقية (TH OWL) بألمانيا، والتي حضر مراسم توقيعها، كل من رئيس مجموعة كيناف فينتشر جلوبال، أزمان أحمد، والرئيس التنفيذي لمجموعة كيناف فينتشر جلوبال، جازمان شاهار عبد الله، إلى جانب ممثلين عن كل جامعة من الجامعات المتعاونة، الذين وجدوا بصفة شخصية أو عبر الإنترنت.

وقال جازمان شاهار عبد الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيناف فينتشر جلوبال: «نحن مصممون على تحقيق أهدافنا في تعزيز مجالات البحث والتطوير لدينا، وذلك استناداً إلى اعتقادنا الراسخ، في كوْن البحث والتطوير، هو الخطوة الأولى نحو ترسيخ الاكتشاف والابتكار في مجال زراعة التيل، وفي قطاع الزراعة ككل. هذا، حيث يتميز التيل بكونه محصولاً زراعياً ذا فوائد لا حصر لها، وهو ما يستوجب السعي إلى الاستفادة منه بشكل كامل، بهدف تعظيم فوائده للمجتمع والبشرية، حيث تتوقع مجموعة كيناف فينتشر جلوبال، تحقيق النجاح المستهدف، من خلال النهوض بالبحث والتطوير».

وسيساعد التعاون مع الجامعات، مجموعة كيناف فينتشر جلوبال، في إنتاج منتجات جديدة مشتقة من التيل، وهي إحدى المبادرات التي اتخذتها مجموعة كيناف فينتشر جلوبال، من أجل تعزيز الاستدامة.

وقد عقدت «كيناف فينتشر جلوبال»، العزم على تعزيز مفهوم «الثقافة الخضراء»، من خلال زراعة التيل، وهو محصول متعدد الاستخدامات، يمكن دمجه في مختلف الصناعات، بالإضافة إلى قدرته على امتصاص الغازات الحمضية بدرجة أعلى من المحاصيل الأخرى.

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