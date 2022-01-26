3 ملايين درهم جوائز «اي ديلز» للمدة المتبقية من مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت اي ديلز، الشريك الحصري لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في تنظيم السحوبات الرقمية، عن تقديم باقة من الجوائز الكُبرى مع قُرب اختتام فعاليات مهرجان دبي للتسوق. ويتضمن العرض جوائز نقدية ضخمة يصل مجموعها لمليون درهم إماراتي، والتي تشمل فرصة الفوز بـ100 ألف درهم إماراتي مقابل تذكرة بقيمة 20 درهماً إماراتياً فقط، وجائزة نقدية كُبرى بقيمة 750 ألف درهم إماراتي. كما تشمل الجوائز شقة فارهة بغرفة نوم واحدة في وسط جميرا مقابل تذكرة بقيمة 100 درهم إماراتي، والحصول على أميال سكاي واردز القابلة للاسترداد مقابل حجوزات الطيران أو ترقية التذاكر، وسيارة إنفينيتي من طراز كيو إكس 80 كجزء من سحوبات إنفينيتي الكُبرى، وساعة بيج بانج ذات الإصدار المحدود من ساعات هوبلو، وحقيبة جيبسيير أنيقة من علامة هيرمس وغيرها من الجوائز.

تُعد اي ديلز شريكاً استراتيجياً طويل الأمد لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في جميع المهرجانات التي تنظمها، حيث تُتيح للعملاء فرصة المشاركة رقمياً في جميع الحملات الترويجية التي تشهدها الإمارة. وتجري جميع سحوبات اي ديلز خلال مهرجان دبي للتسوق 2022 بشكل مباشر على منصة مؤسسة دبي للمهرجانات والتسوق في القرية العالمية عند الساعة الثامنة مساءً أيام الثلاثاء والخميس والسبت من كل أسبوع، وتُبث على الهواء مباشرة على التلفزيون الوطني على قناة سما دبي.

وتُعد اي ديلز الجهة الوحيدة المعتمدة لبيع تذاكر الجائزة الكبرى لمهرجان دبي لتسوق، التي تتيح لفائز محظوظ ربح شقة فاخرة بغرفة نوم واحدة في مدينة جميرا ليفنج القريبة من فندق برج العرب الشهير. للحصول على فرصة الفوز في السحوبات المباشرة، ما عليكم سوى شراء مُفكّرة فاخرة بسعر 100 درهم إماراتي من موقع www.idealz.com أو تطبيق اي ديلز.

وتأسست اي ديلز، منصة التجارة الإلكترونية المتميزة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في عام 2016 وأسهمت في إحداث تحول كبير في تجربة التسوق. وتضفي المنصة الفريدة بُعداً اجتماعياً على التسوق عبر الإنترنت، مما يمنح العملاء فرصةً لتغيير حياة المحتاجين في جميع أنحاء العالم، كما تتيح لعملائها فرصة الفوز بمجموعة من الهدايا الفاخرة ضمن خمس فئات، بما فيها السيارات والساعات والجوائز النقدية والإلكترونيات ومنتجات أسلوب الحياة، حيث يحصلون عند شراء أحد المنتجات على قسيمة مجانية للدخول في السحب على الجوائز ضمن الفئة التي يختارونها. ويسري العرض على كمية محددة من كل منتج بما يتناسب مع أعداد القسائم الخاصة بكل فئة.

وتأكيداً على دورها المهم في المجتمع، تمنح اي ديلز العملاء عند خروجهم الخيار بالتبرع بما اشتروه من منتجات للجمعيات الخيرية مقابل حصولهم على قسيمة مجانية أخرى للدخول في السحب على الجوائز. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعيها لتغيير حياة المحتاجين في جميع أنحاء العالم بدعم من عملائها، فضلاً عن توفير فرص الفوز بالجوائز للعملاء.

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