احتفالات الفائزين مستمرة بسحوبات الذهب خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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تستمر النسخة السابعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق، والذي يختتم فعالياته في تاريخ 30 يناير، في تقديم تجارب التسوق الفريدة والجوائز الكبرى والفعاليات المثيرة في جميع أنحاء المدينة وسط أجواء غير مسبوقة. وقبل ختام المهرجان، لا تزال هناك فرص مثيرة للمقيمين والزوار للاستمتاع بكل ما يعرضه المهرجان، وخصوصاً فرص الفوز بجوائز كبرى التي قد تغير مسار حياتهم، من خلال سحوبات مهرجان دبي للتسوق.

فرص من ذهب في المهرجان

دبي مدينة الذهب، ولذلك اشتهرت سحوبات مهرجان دبي للتسوق بمنحها فرصاً للمتسوقين للفوز بجوائز من هذا المعدن الثمين. وعشاق المهرجان والذهب والألماس والمجوهرات الذين يشترون مصوغات بديعة التصميم لهم ولأحبائهم مقابل 500 درهم إماراتي وما فوق يمكنهم الدخول في سحب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات؛ حيث يتم منح كيلوغرام من الذهب لأربعة فائزين محظوظين كل أسبوع، تساهم في تغيير مجرى حياتهم وتسعدهم وعائلاتهم.

وهنا بعض قصص الفائزين الجدد، الذين عبّروا عن سعادتهم الغامرة بالفوز بـ ¼ كغم من الذهب:

راجان سايني سوكفير سينغ، 32 عاماً: اشتريت المزيد من الذهب حتى تزيد فرصي في الفوز



قال راجان سايني سوكفير سينغ من الهند: «أقيم في دبي منذ أربع أو خمس سنوات. وهذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في السحب. تلقيت مكالمة تخبرني أنني فزت بـ 250 غراماً من الذهب، كان الأمر بالنسبة لي أشبه بالحلم وهو أمر لا يصدق. لكن في دبي ومع مهرجان دبي للتسوق كل شيء ممكن، كما أنني اشتريت المزيد من الذهب بعد هذا الفوز، وأتوقع المزيد من فرص ربح الذهب. كما أنني أنتظر بفارغ الصبر السحب الكبير يوم 29 يناير. فشكراً لدبي ولإدارة المهرجان!»

فاثيمونيسا محمد: أهدينا ابنتنا عملة ذهبية



ومن جانبه قال فاثيمونيسا محمد من الهند: «أعيش في دبي منذ 12 عاماً. ونشارك في مهرجان دبي للتسوق كل عام. وهذا العام، قدّر لزوجتي الفوز بالذهب. ربحنا 250 غراماً من الذهب، ونحن سعداء جداً. أهدينا العملة الذهبية لابنتنا لتكون ذكرى من مهرجان دبي للتسوق على مر السنين وكانت سعيدة للغاية! شكراً لإدارة المهرجان ولدبي».

جافيد إقبال: الفوز بسحب الذهب ساعدني مالياً



وأعرب جافيد إقبال من الباكستان عن فرحته بالفوز بقوله: «أعيش في دبي منذ أكثر من 20 عاماً، لكنها المرة الأولى التي أشارك فيها في سحب مهرجان دبي للتسوق. واشتريت الذهب من جوي الوكاس وحصلت على قسيمة السحب التي فزت من خلالها بـ 250 غراماً من الذهب، وهو ما سيحل العديد من التزاماتي المالية، أنا حقاً سعيد للغاية بهذا الفوز الذي أشعرني بأنني من أصحاب الحظ السعيد».

ميزا يوسف، 15 عاماً: ليست أول مشاركة ولكنه أول ربح



وعلّق ميزا يوسف من الهند «ولدت هنا في مدينة العين. هذه ليست المرة الأولى التي أشارك فيها في سحب مهرجان دبي للتسوق، ولكنها المرة الأولى التي أفوز فيها. عندما ذهبت لزيارة دبي، توجهت إلى متجر مالبار لشراء مصوغات ذهبية. وبعد أن قمت بتعبئة القسيمة، ودخلت في السحب شعرت بقرب الفوز بالجائزة. وحقاً حصلت على 250 غرام ذهب! هذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها بجائزة قيّمة لذا، فأنا ممتن جداً لمجموعة دبي للذهب ومتاجر المجوهرات المشاركة ولمهرجان دبي للتسوق».

يمكن لجميع الزوار والمقيمين شراء المجوهرات من بين 180 متجراً مشاركاً في سحب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، حيث لا تزال فرص الدخول في السحوبات الضخمة والفوز بجوائز تصل إلى 25 كيلوغراماً من الذهب متاحة للجميع. ومن بين تلك المتاجر سوق الذهب في ديرة وبازار مينا ومراكز التسوق داخل دبي.

للدخول في السحب، يجب إنفاق 500 درهم إماراتي في هذه المتاجر المشاركة للحصول على فرصة للفوز بربع كيلوغرام ذهب كل أسبوع من خلال قسائم تستلم بعد الشراء. ويستطيع المتسوقون طلب قسيمة واحدة عند شراء الذهب، وقسيمتين عند شراء الألماس واللؤلؤ. ويتم توزيع الجائزة بالتساوي على الفائزين الأربعة المختارين. وفي نهاية مهرجان دبي للتسوق، يكون في انتظار الجميع الجائزة الكبرى للأسبوع الأخير وهي 2 كيلوغرام من الذهب، مقسمة بالتساوي بين ثمانية فائزين محظوظين يحصل كل منهم على ¼ كغم من الذهب.

ويستمر مهرجان دبي للتسوق حتى 30 يناير 2022، مع المزيد من الفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية على مستوى المدينة وفرص التسوق والفوز واللعب طوال اليوم وكل يوم.

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