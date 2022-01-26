تخفيضات تصل إلى 90٪ في «إعمار مولز» مع ختام مهرجان دبي للتسوّق

المصدر: البيان

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تستعدّ مراكز تسوّق «إعمار مولز» لاستقبال المتسوّقين في حدث التنزيلات الأكثر ترقّباً لهذا الموسم مع بداية عام 2022 واقتراب مهرجان دبي للتسوّق من نهايته.

ويضمّ هذا الحدث المرتقب بعضاً من أكبر الأسماء في عالم الموضة والجمال واللياقة البدنية والعديد من المجالات المتنوّعة، وسوف يستمر العرض النهائي لمهرجان دبي للتسوّق من 28 إلى 30 يناير (من الجمعة إلى الأحد). وستُتاح للمتسوّقين فرصة الاستفادة من خصومات مذهلة تصل إلى 90٪ في جميع أنحاء دبي مول، دبي مارينا مول، وسوق الينابيع.

كما سيتسنّى لمحبّي التسوّق الاستفادة من الخصومات لفرصة ربح مليون ميل من «سكاي واردز طيران الإمارات»، بعد إنفاق 100 درهم أو أكثر في دبي مول خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما سيحصل أعضاء برنامج الولاء U من إعمار على فرصة للفوز بما يصل إلى 25,000 نقطة U من إعمار كلّ يوم، من خلال إنفاق 100 درهم أو أكثر على التسوّق أو في المطاعم ووجهات الترفيه في دبي مارينا مول، أو سوق الينابيع، أو قرية السهول، أو سوق السهول، ثم مسح إيصالاتهم على تطبيق U من إعمار للدخول في السحب.

ودعت مراكز تسوّق «إعمار مولز » الجمهور إلى ترقب أفضل التجارب في التسوق، والمطاعم ووجهات الترفيه من أفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية للعائلات، والجميع بدون استثناء في إعمار مولز.

وأكدت أنه بإمكان للمتسوّقين الاطّلاع على أفضل العروض قبل زيارة دبي مول وتحديد أماكن مواقف السيارات بالقرب من متاجرهم المفضّلة، عبر تطبيق دبي مول.

أما للأشخاص الذين يبحثون عن تجربة تسوّق بدون عناء حمل أكياس التسوّق، توفر مراكز تسوّق إعمار مولز خدمة التسوّق وحفظ المشتريات في دبي مول للمتسوّقين تجربة تسوّق سهلة وسلسة بدون مقابل. وما عليكم سوى إيداع أغراضكم في مكاتب الخدمة الموجودة في أماكن مختلفة من المول أثناء رحلة التسوق واستلامها عند الانتهاء.

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