«شراع» و«ألف» يدعمان الشركات الناشئة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) دورة جديدة من «تحدي بوابة الشارقة»، الذي ينظمه بالتعاون مع مجموعة «ألف» للتطوير العقاري في الشارقة، بهدف دعم الشركات الناشئة العاملة في قطاعي التجزئة والمأكولات والمشروبات، وتسهيل تواصلها مع المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص في الشارقة والدولة، وتمكينها من تقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم الصناعات الإبداعية ضمن هذين القطاعين.

تنظم هذه الدورة بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب، تحت عنوان «تحدي بوابة الشارقة-الممشى»، لتعزيز الابتكار في منظومة ريادة الأعمال بالشارقة، وتشجيع الشركات الناشئة في منطقة الخليج على دخول أحد أسرع الأسواق نمواً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحويل

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «في ظل النجاح الذي حققته شراكتنا مع «شراع» لدعم الصناعات الإبداعية في الدولة، تلتزم الوزارة بتقديم الدعم للشركات الناشئة المبتكرة العاملة في القطاعات الإبداعية والتكنولوجية في المنطقة ضمن قطاعي التجزئة والمأكولات والمشروبات، واستكشاف فرص تطوير منظومة ريادة الأعمال وتعزيز استدامتها». وأضافت: «تعتبر تجارة التجزئة من القطاعات المزدهرة والحيوية في الإمارات، كما تعتبر صناعة المأكولات والمشروبات مساهماً رئيسياً في اقتصاد الدولة، ولذلك يعتمد (تحدي بوابة الشارقة – الممشى) على تعزيز العلاقة المتبادلة والتكاملية بين القطاعين».

تجهيزات

وتبلغ القيمة الإجمالية لدعم الفائزين بالجائزة 3 ملايين درهم، منها 500 ألف تدفع نقداً للفائزين، بينما تسهم شركة «ألف» بـ 5.2 ملايين درهم تكلفة تجهيزات الشركات والمحلات ودعم للمرشحين لإعداد مشاريعهم وخططهم وتدريبهم على تقديم العروض، ولعملية المنافسة لمدة عام أو لغاية البدء بمشاريعهم.

وتفتح الجائزة أبوابها للراغبين بالمشاركة لغاية 20 فبراير. وسيتم الإعلان عن الفائزين في أبريل، حيث تتوزع الجائزة النقدية على أربعة فائزين في كل قطاع، بواقع 400 ألف درهم للفائزين ضمن قطاع المأكولات والمشروبات، و100 ألف درهم للفائزين الأربعة ضمن قطاع التجزئة.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ (شراع): «تهدف الدورة الجديدة من تحدي بوابة الشارقة إلى تمكين الشركات الناشئة المبتكرة من الدخول إلى السوق الخليجية عبر اثنين من القطاعات الأسرع نمواً في المنطقة، حيث تصل القيمة الإجمالية للجائزة مع الدعم والتسهيلات إلى 1.5 مليون درهم».

توفير

أكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، أن قطاع ريادة الأعمال يعد محركاً لزيادة تنوع وتكامل الاقتصاد ورفع تنافسيته، وهو ما دفع بالمجموعة إلى تعزيز تعاونها مع «شراع» بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية المميّزة، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم من أجل تأسيس أعمالهم.

عروض

يتم بعد تقييم الطلبات واختيار قائمة المرشحين للجائزة، توفير الدعم الفني لحوالي 10-15 من الشركات المشاركة في كل قطاع، خلال الفترة من 7 إلى 24 مارس المقبل لمساعدتها على إعداد العروض والأفكار، وسيقوم المشاركون الذين سيتم اختيارهم بعرض أفكارهم على اللجنة المختصة في وقت لاحق من الشهر ذاته، كما سيلتزم الفائزون بحصة 10 % من الإيرادات بعد عام من انطلاق عملياتهم التشغيلية.

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