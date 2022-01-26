«بريك بلك الشرق الأوسط» يبحث مواجهة تحديات ما بعد الجائحة

المصدر: دبي- البيان

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عقد «بريك بلك الشرق الأوسط»، الحدث الأكبر في المنطقة المخصص لقطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، مؤتمراً صحفياً حول تفاصيل دورة 2022 من المؤتمر والمعرض، بحضور عدد من أبرز قادة القطاع من دي بي ورلد، ومجموعة موانئ أبوظبي، و«دي إس في» أبوظبي. ويبحث الحدث سبل مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الجائحة.

ويُنظم الحدث تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية يومي 1 و2 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وللعام الثالث على التوالي، تشارك «دي بي ورلد» باعتبارها الميناء المضيف للمعرض. وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية: «بعد عام مليء بالتحديات في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، رسخت الإمارات ريادتها في مواجهة الأزمات وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق. وخلال ذروة الجائحة، حرصت موانئ الإمارات على ضمان تدفق حركة تجارة السلع الرئيسة بسلاسة، وظهرت الإمكانات الهائلة لموانئنا من خلال تعاملها مع كميات ضخمة من البضائع لتلبية احتياجات الدولة والمنطقة».

دعم القطاع

وقال شهاب الجسمي، مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في دي بي ورلد الإمارات: «على الرغم من تفشي الجائحة العام الماضي، نجح ميناء جبل علي في تنفيذ أحد أكبر مشاريع الشحن لأربعة مفاعلات بولي إيثيلين عملاقة على سفينة حاويات، حيث بلغ وزن الشحنة 839 طناً، أي ما يعادل حجم 424 حاوية نمطية، الأمر الذي يؤكد قدرات الميناء على توفير الوصول الفعّال لأسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك في المنطقة».

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