799 مليون درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 799 مليون درهم إذ شهدت الدائرة تسجيل 253 مبايعة بقيمة 510.38 ملايين درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 94.65 مليون درهم و235 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 415.74 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة أم الشيف. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في المنطقة نفسها ومبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت المركاض المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 48 مليوناً وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 29 مبايعة بـ 72 مليون درهم.

وسجلت الرهون 282.44 مليون درهم منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 52.68 مليوناً و43 رهن فلل وشقق بـ 229.75 مليوناً، وأهمها في منطقة المطينة بـ 113 مليوناً ورهن في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بـ 29 مليون درهم. وتم تسجيل 6 هبات بقيمة 6.94 ملايين درهم، وأهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز