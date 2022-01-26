«انطلاق» ينظم «اليوم التجريبي» للشركات الناشئة العالمية بالمقر الرئيسي لمجموعة الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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نظّم مركز «انطلاق»، المنصّة الوحيدة بالمنطقة المصممة لتقديم الحلول الابتكارية البديلة، وخبرات التحول لدعم الشركات الناشئة المتخصصة بقطاعات السياحة والسفر والطيران في دبي، مؤخراً فعالية «اليوم التجريبي» في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات، واحدة من الشركاء الرئيسيين للمركز.

وسلطت الفعالية الضوء على الشركات الناشئة المشاركة، وكذلك البرامج التي تعمل على تنفيذها، بالتعاون مع المركز بما يسهم بنمو أعمالها من خلال التواصل والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمركز انطلاق.

وشهدت الفعالية التي جرى تنظيمها بشكل هجين (حضورياً وافتراضياً) حضور أكثر من 450 مشاركاً، وقام المركز بالتعريف بالفرق التي كان لها دور كبير في إطلاق المشاريع الناجحة في قطاعات الطيران والسفر والسياحة، كما تم تسليط الضوء على المكانة المرموقة لدبي باعتبارها وجهة رائدة في الابتكار على مستوى العالم. وقدمت 16 من الشركات الناشئة، بما فيها «InflightFlix»، وشركة Destination Video Guide، وColibra، وتطبيقUnified Flying Experience، وشركة Lumitics المتخصصة بتكنولوجيا النفايات الغذائية عروضها التقديمية.

وجرى تأسيس مركز «انطلاق» ضمن استراتيجية متكاملة، تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة المبدعين والموهوبين ورواد الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن كونها المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة. ويتولى قيادة مركز انطلاق مجموعة من الشركاء الرئيسيين بما فيهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجموعة الإمارات، وأكسنتشر، ومايكروسوفت، يعملون معاً لتحقيق أهداف المركز والرامية إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة،لضمان نمو أعمالهم وتوسعتها.

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